Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели и Ръсел най-бързи в Монреал, катастрофи за Албон и Окон

Антонели и Ръсел най-бързи в Монреал, катастрофи за Албон и Окон

  • 22 май 2026 | 21:11
  • 1434
  • 0
Антонели и Ръсел най-бързи в Монреал, катастрофи за Албон и Окон

Двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел заеха първите две места в свободната тренировка за Гран При на Канада в Монреал.

Лидерът в световния шампионат записа най-бързата си обиколка с меките сликове в края на сесията – 1.13,402 минути, а съотборникът му Ръсел завърши на 0,142 секунди.

Ръсел: Тези 20 точки разлика не означават нищо
Ръсел: Тези 20 точки разлика не означават нищо

Трети се класира 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари, а Алекс Албон с Уилямс и Естебан Окон (Хаас) направиха по една катастрофа, които накъсаха ритъма на тренировката.

Първо Лиам Лоусън получи повреда и тъй като колата му остана на трасето, рейс директорът първоначално използва режим на виртуална кола за сигурност, а след това и първия от общо три червени флага.

Алонсо: Аз съм най-добрият, няма какво да доказвам
Алонсо: Аз съм най-добрият, няма какво да доказвам

При инцидентите на Албон и Окон обаче трябваше да има червен флаг, като Естебан се завъртя с висока скорост, удари се в стената, от което пострада носа на колата му, но той остана на трасето и продължи към бокса.

Албон се удари на завой №7, като първите предположения бяха, че той е излетял от трасето и се е завъртял в опита си да избегне мармот, пресякъл пистата.

Инцидентът на Окон стана в комплекса завои 4-5, след като се качи високо на бордюрите на излизането от четвъртия завой, завъртя се и се забоде в стената, след което продължи да се върти и се върна на пистата.

А в края, веднага след като Ръсел беше успял да се доближи до Антонели, той се завъртя на излизане от комбинацията 1-2 завой и се удари странично в предпазната стена в края на алеята пред боксовете. Колата на британеца не пострада, но този комплект гуми бяха унищожени.

Оскар Пиастри: Интересът на Ред Бул ме ласкае
Оскар Пиастри: Интересът на Ред Бул ме ласкае

Оскар Пиастри с Макларън може би имаше шанс да е близо до пилотите на Мерцедес, но в най-добрата му обиколка, с рекорден втори сектор, той блокира гумите на спирането за последния шикан, пресече през зоната за сигурност и загуби обиколката.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гран При на Канада - Стената на шампионите очаква новата ера

Гран При на Канада - Стената на шампионите очаква новата ера

  • 22 май 2026 | 16:46
  • 912
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 22 май 2026 | 07:37
  • 16346
  • 0
Верстапен ще може и догодина да стартира на „Нюрбургринг“?

Верстапен ще може и догодина да стартира на „Нюрбургринг“?

  • 22 май 2026 | 01:28
  • 1085
  • 0
Двукратен шампион в НАСКАР почина на 41 години

Двукратен шампион в НАСКАР почина на 41 години

  • 22 май 2026 | 01:18
  • 7736
  • 4
Джордж Ръсел: Имах нужда от болезненото състезание в Маями

Джордж Ръсел: Имах нужда от болезненото състезание в Маями

  • 22 май 2026 | 01:04
  • 1305
  • 0
С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

  • 21 май 2026 | 23:51
  • 2162
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 36166
  • 254
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 30236
  • 67
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 29481
  • 55
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 23271
  • 13
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 23773
  • 31
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 5941
  • 1