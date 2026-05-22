Антонели и Ръсел най-бързи в Монреал, катастрофи за Албон и Окон

Двамата пилоти на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел заеха първите две места в свободната тренировка за Гран При на Канада в Монреал.

Лидерът в световния шампионат записа най-бързата си обиколка с меките сликове в края на сесията – 1.13,402 минути, а съотборникът му Ръсел завърши на 0,142 секунди.

Kimi completes FP1 in P1! 👏



It's a Mercedes 1-2 in the only practice session this weekend #F1 #CanadianGP — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Трети се класира 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън с Ферари, а Алекс Албон с Уилямс и Естебан Окон (Хаас) направиха по една катастрофа, които накъсаха ритъма на тренировката.

Първо Лиам Лоусън получи повреда и тъй като колата му остана на трасето, рейс директорът първоначално използва режим на виртуална кола за сигурност, а след това и първия от общо три червени флага.

При инцидентите на Албон и Окон обаче трябваше да има червен флаг, като Естебан се завъртя с висока скорост, удари се в стената, от което пострада носа на колата му, но той остана на трасето и продължи към бокса.

🔴 RED FLAG 🔴



Alex Albon has had a crash in his Williams 😱



#F1 #CanadianGP — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Албон се удари на завой №7, като първите предположения бяха, че той е излетял от трасето и се е завъртял в опита си да избегне мармот, пресякъл пистата.

🔴 RED FLAG 🔴



Esteban Ocon has spun and ripped off his front wing! 💥



#F1 #CanadianGP — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Инцидентът на Окон стана в комплекса завои 4-5, след като се качи високо на бордюрите на излизането от четвъртия завой, завъртя се и се забоде в стената, след което продължи да се върти и се върна на пистата.

Pushing in FP1! 😮‍💨



This is how the first practice session ALMOST came to an abrupt end for George Russell #F1 #CanadianGP — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

А в края, веднага след като Ръсел беше успял да се доближи до Антонели, той се завъртя на излизане от комбинацията 1-2 завой и се удари странично в предпазната стена в края на алеята пред боксовете. Колата на британеца не пострада, но този комплект гуми бяха унищожени.

Оскар Пиастри с Макларън може би имаше шанс да е близо до пилотите на Мерцедес, но в най-добрата му обиколка, с рекорден втори сектор, той блокира гумите на спирането за последния шикан, пресече през зоната за сигурност и загуби обиколката.

Снимки: Gettyimages