Оскар Пиастри: Интересът на Ред Бул ме ласкае

Пилотът на Макларън Оскар Пиастри призна, че евентуалният интерес от страна на Ред Бул към него го „ласкае“, но допълни, че научава от медиите за това.

По-рано този месец британското списание Autosport разкри, че Пиастри е на радара на Ред Бул като възможен наследник на Макс Верстапен, ако нидерландецът реши да напусне тима или дори Формула 1.

В хода на Гран При на Маями няколко различни източници потвърдиха, че от Ред Бул вече са започнали действия по привличането на австралиеца.

„Това е нещо ново за мен – заяви Оскар в Монреал. – Не е имало дискусии или нещо подобно по тази тема, но това е ласкаещо, обаче няма нищо повече от това.

„Мисля, че това доказва стойността ми като пилот, но аз съм много щастлив в отбора, в който съм. Имам много увереност в тима, вярвам, че ще можем да печелим състезания и надявам се, и титли в бъдеще, така че щастлив съм в Макларън.“

Пиастри има договор с Макларън до края на 2027, а Макс е обвързан с Ред Бул до края на 2028, като Верстапен има няколко възможности да се освободи по-рано от контракта.

Снимки: Gettyimages