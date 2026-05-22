Двукратен шампион в НАСКАР почина на 41 години

2-кратният шампион в НАСКАР и един от най-популярните пилоти в новата история на шампионата Кайл Буш, е починал в четвъртък в болница, обяви семейството му.
41-годишният пилот беше приет в болницата по-рано през деня със „сериозна болест“, но причината за смъртта му не беше обявена в първите часове след кончината му.
Легендите не умират: Хиляди изпратиха Алекс Занарди
Информацията беше потвърдена и от Ричард Чилдрес Рейсинг – тимът, за който Буш се състезава от 2023 година, както и от НАСКАР.
Кайл има 234 победи в трите дивизии на НАСКАР, а последният му успех дойде миналия петък в състезанието с пикапи в Доувър. Буш взе титлата през 2015 и 2019, има 63 победи в елитната дивизия на НАСКАР и е по-малък брат на Кайл Буш – шампионът за 2004.
Звезда от НАСКАР счупи крак при ски инцидент
От миналата година Кайл се занимава активно с кариерата на пилот на 11-годишния му син Брекстън, а също от 2025 насам резултатите му в НАСКАР бяха под нивото на обичайното му представяне, като нито той, нито Ричард Чилдрес Рейсинг успяха да открият причината за това.
Легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа
Снимки: Gettyimages