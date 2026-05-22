Двукратен шампион в НАСКАР почина на 41 години

2-кратният шампион в НАСКАР и един от най-популярните пилоти в новата история на шампионата Кайл Буш, е починал в четвъртък в болница, обяви семейството му.

41-годишният пилот беше приет в болницата по-рано през деня със „сериозна болест“, но причината за смъртта му не беше обявена в първите часове след кончината му.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Информацията беше потвърдена и от Ричард Чилдрес Рейсинг – тимът, за който Буш се състезава от 2023 година, както и от НАСКАР.

Кайл има 234 победи в трите дивизии на НАСКАР, а последният му успех дойде миналия петък в състезанието с пикапи в Доувър. Буш взе титлата през 2015 и 2019, има 63 победи в елитната дивизия на НАСКАР и е по-малък брат на Кайл Буш – шампионът за 2004.

От миналата година Кайл се занимава активно с кариерата на пилот на 11-годишния му син Брекстън, а също от 2025 насам резултатите му в НАСКАР бяха под нивото на обичайното му представяне, като нито той, нито Ричард Чилдрес Рейсинг успяха да открият причината за това.

Легенда на НАСКАР и семейството му загинаха в самолетна катастрофа

