С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

Макс Верстапен коментира бъдещето си във Формула 1 в началото на уикенда за Гран При на Канада. И заключенията му определено ще допаднат на феновете му, които се надяват той отново да се бори за световната титла.

Бившият световен шампион е значително по-доволен от посоката, в която се развива спортът, след като ФИА обяви планирани промени в регулациите за задвижващите системи.

Пилотът на Ред Бул заяви, че предложените корекции в правилата „определено“ увеличават шансовете му да остане в шампионата, след като преди това открито флиртуваше с идеята да се оттегли.

След завръщането си в падока в Монреал, освежен от участието си в 24-те часа на Нюрбургринг, нидерландецът коментира, че обсъжданата промяна в разпределението на мощността между двигателя с вътрешно горене и електрическата енергия от почти 50/50 на 60/40 е стъпка в правилната посока.

Верстапен не е привърженик на регулациите за задвижващите системи за 2026 и е най-гласовитият им критик сред своите колеги, използвайки статута си, за да окаже натиск върху управляващите органи.

Въпреки това, предвидените промени би трябвало да неутрализират някои от по-противоречивите елементи в настоящия правилник и изглежда ще успокоят 28-годишния пилот.

„Определено се върви в много положителна посока“, заяви четирикратният световен шампион пред медиите днес на пистата "Жил Вилньов".

„Това беше минимумът, на който се надявах, и мисля, че е наистина хубаво, че искат да го направят. Определено смятам, че това е, от което спортът се нуждае.“

На въпрос дали това увеличава вероятността той да остане и за сезон 2027, той отговори: „Да, определено. Просто искам добър продукт във Формула 1, а това със сигурност ще подобри продукта.“

След скорошните изменения в правилата за този сезон, направени преди Гран При на Маями, ФИА предприе стъпки за допълнителни промени и за следващата година след състезанието във Флорида.

Запитан дали опитът му в състезанията за издръжливост е променил възгледите му за това какво иска от Формула 1, той потвърди позицията си.

„Зависеше и от бъдещите правила, нали? - отговори Верстапен. - Както казах и преди, с промените, които се надявам да се случат догодина, това вече ще помогне много. Винаги съм казвал, че няма значение дали имам добра кола или не, важното е продуктът – а аз мисля, че така продуктът ще се подобри.

„Така че, естествено, мисля, че тогава и удоволствието ще се увеличи“, добави той.

Въпреки напредъка, приветстван Макс, той не даде окончателен отговор дали ще се състезава във Формула 1 и през следващия сезон.

„Както казах, това ще направи продукта по-добър, което означава, че аз съм по-щастлив, а това е, което искам, за да мога да продължа във Формула 1 - заяви той. - Не е въпрос на „да или не“. За мен е важно, че съм щастлив там, където съм.

„Виждам, че отборът наистина напредва и това също е много вълнуващо. Аз така или иначе винаги съм искал да продължа, но винаги съм искал да видя промяна. Мисля, че промяната, която предстои, е определено много, много положителна, или поне бих казал, почти връщане към нормалното. Така че това е добре.“

