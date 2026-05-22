  • 22 май 2026 | 18:41
Алонсо: Аз съм най-добрият, няма какво да доказвам

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо и този сезон се бори за място в дъното на колоната, този път заради проблемите на Астън Мартин и Хонда.

Испанецът обаче е категоричен, че в представянето му няма влошаване, без значение, че не разполага с достатъчно добър автомобил.

„Не измервам представянето ми спрямо това на колата. Аз съм най-добрият. Няма какво да доказвам. Нямам нужда да усещам нещо от колата, за да знам, че съм на високо ниво“, обясни Алонсо в Монреал преди старта на уикенда за Гран При на Канада.

Алонсо обясни, че получава потвърждения за класата си и извън Формула 1.

„Когато отида на картинг и не съм най-бързият, тогава ще се притесня – обясни испанецът. – Ако се кача в GT автомобил и не съм най-бързият, тогава ще се притесня. В същото време продължавам да работя, аз все съм най-бързият и знам, че във Формула 1 е въпрос на време да получа по-добра кола.

„Чакам да се отвори възможност пред мен, опитвам се да помогна на тима. И трябва да запазя формата си, която е необходима за Формула 1. Затова трябва да караме в различни шампионати, различни коли, да се тестваме в различни серии и с различни коли, за да сме сигурни, че сме конкурентни.“

Снимки: Gettyimages

Гран при на Канада - Стената на шампионите очаква новата ера

