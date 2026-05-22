Гран при на Канада - Стената на шампионите очаква новата ера

На 24 май на пистата “Жил Вилньов” в Монреал ще се проведе ежегодното Гран при на Канада от календара на Формула 1. Това е петият рунд от “кралските гонки” през 2026 г., като графикът претърпя голяма корекция заради военните действия в Близкия изток.

За 45-и път пистата “Жил Вилньов” ще приеме състезанието, като за първи път Гран при на Канада ще бъде домакин и на спринтовия формат във Формула 1. Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели се прицелва в четвърта поредна победа от началото на сезона, като към момента младият италианец е водач в класирането при състезателите.

Трасето: между стените и езерата

Пистата в Монреал е известна със своя “стоп-енд-гоу” характер - тежки спирания, последвани от експлозивно ускорение. Тук спирачките се нагряват до червено, а грешките се наказват моментално от близките бетонни огради.

Най-известният участък без съмнение е последният шикан, завършващ със Стената на шампионите. Името не е случайно - там някои от най-големите легенди в спорта са приключвали участието си, оставяйки следи от гуми и разбито окачване. Дългите прави участъци пък предоставят отлични възможности за изпреварване с помощта на DRS, което гарантира динамика до последната обиколка.

Вътрешната война в “Сребърните стрели”

Мерцедес пристига в Канада като абсолютен хегемон, спечелвайки първите четири състезания за годината, но динамиката в гаража на тима претърпя сериозен трус. Сензационният италиански новобранец Кими Антонели записа три последователни победи (включително в Маями) и оглави еднолично класирането при пилотите, изпреварвайки съотборника си Джордж Ръсел с 20 точки.

Ръсел, който започна сезона като фаворит за титлата с победа в Австралия и е защитаващ победата си в Монреал от миналата година, е под огромно напрежение да отвърне на удара на писта, която традиционно харесва, след разочароващия за него уикенд във Флорида.

Натискът от Макларън и подобренията на Ферари

Доминацията на лидерите обаче е подложена на нарастващ натиск от страна на Макларън, които прогресивно стопяват дистанцията и вече записаха успех в спринта в Маями чрез Ландо Норис. Отборът от Уокинг е в открита гонитба за първа победа в основно състезание за сезона, но не по-малка е интригата около Ферари.

Скудерията планира да внесе втора вълна от ключови подобрения по болида си след мащабния пакет от 11 нови елемента в Маями. Ферари показва феноменално темпо в квалификациите и светкавични стартове, но голямата задача пред Шарл Льоклер и Люис Хамилтън е да запазят това темпо в дългите състезателни дистанции и да се намесят директно в спора за върха.

Възраждането на Ред Бул и капаните на пистата

Ред Бул също пристига в Квебек с умерена доза оптимизъм, след като Макс Верстапен показа признаци на завръщане към челното темпо в САЩ, въпреки че състезанието му там бе провалено от завъртане в първата обиколка. Задвижващата система на “биковете” се смята за втората най-мощна в решетката след тази на Мерцедес, което ще бъде огромен коз по дългите прави на “Жил Вилньов”.

“Жил Вилньов” и технологичната революция на 2026 г.

Тази година Канада е една от арените, на които виждаме в действие новата активна аеродинамика. За разлика от стария DRS, сега предното и задното крило работят в синхрон. В Монреал са определени три зони за “Straight Mode” (режим за права), където съпротивлението се намалява автоматично. Новата система Overtake Mode (режим за изпреварване) пък позволява на пилотите да използват допълнителна електрическа мощност за по-дълъг период, ако са на по-малко от секунда зад предния болид при точката за засичане (преди завой 13).

Любопитни факти и статистика за Гран при на Канада

Вероятност за кола на сигурността: Исторически тя е цели 83%. Близостта на стените и липсата на зони за сигурност правят инцидентите почти неизбежни.

Най-дългото състезание: Монреал държи рекорда за най-дългата надпревара в историята на Ф1 - през 2011 г. Дженсън Бътън спечели след 4 часа, 4 минути и 39 секунди (поради прекъсвания заради дъжд).

Разстояние до първия завой: Само 187 метра делят полпозишъна от точката за спиране за завой 1 - един от най-кратките спринтове в календара, което винаги води до хаос на старта.

Гуми: Pirelli доставят най-меките компоненти (C4, C5 и новата C6 за 2026 г.). Тъй като асфалтът не се използва често, “еволюцията” на пистата е огромна - времената падат драстично с всяка изминала сесия.

