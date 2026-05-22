Ръсел: Тези 20 точки разлика не означават нищо

  • 22 май 2026 | 19:29
Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел е уверен, че тези 20 точки, с които изостава от съотборника си Андреа Кими Антонели след първите четири кръга от сезон 2026 във Формула 1, не означават нищо.

Ръсел започна сезона с победа в Австралия, но в следващите три състезателни уикенди Антонели беше по-бърз от него в квалификациите, както и в неделните надпревари. И затова авансът на Ръсел от 7 точки се превърна в пасив от 20 пункта.

„Знам на какво съм способен, знам колко съм бърз – обясни в Монреал Ръсел. – Ясно е, че Маями беше лош уикенд за мен, миналата година пак беше така, но след това спечелих в Монреал. Това не означава, че и сега ще стане така, но трябва да се фокусирам върху моето представяне и да контролирам това, върху което имам влияние.

„Няма нужда от паникьосване. Минали са само четири кръга, има поне още 18.

„Ако се върна към сезона ми във Формула 2, когато за последно се борих за титлата, след първите 4 кръга бях на шесто място и на 28 точки от водача. Така че, на този етап тези показатели не означават нищо.“

Снимки: Gettyimages

