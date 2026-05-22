Джордж Ръсел: Имах нужда от болезненото състезание в Маями

Британският пилот на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел е уверен, че трудният за него уикенд в Маями е бил „необходим“, но и „болезнен“.

След Маями, където другият пилот на тима Андреа Кими Антонели спечели третата си поредна победа в последните 3 старта, италианецът води с 20 точки аванс пред Ръсел в битката за световната титла.

Heading behind-the-scenes for @MercedesAMGF1's strategy calls which led to Kimi Antonelli's race-winning undercut on Lando Norris in Miami! 🧐💪



Watch Behind The Undercut: Kimi Antonelli's Win In Miami now on our YouTube channel! 📺#F1 pic.twitter.com/16mWILhR2i — Formula 1 (@F1) May 21, 2026

С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

„Много от пилотите във Формула 1 все още работим по управлението на енергията в състезанията – призна Ръсел. – Заедно с това трябва да се грижим за гумите, настройките – основните неща в състезанията, но всичко това мина на заден план заради управлението на използването на енергията.

„Ние пропуснахме някои ключови неща, тъй като бяхме фокусирани върху нещо друго и в Маями получихме добро напомняне кое е важното. Беше болезнен, но и много необходим уикенд, тъй като ще ми помогне много за останалата част от годината.“

Фредерик Васьор предупреди за очаквани усложнения в Монреал

Миналата година Ръсел доминира в Канада и сега се очаква, че точно в Монреал той ще може да спре победната серия на Антонели.

„За мен това е още едно състезание, дори не мисля за битката за титлата – допълни британецът. – Но знам, че мога да се боря, знам, че имам скорост.“

Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

В Монреал този уикенд Мерцедес ще използва първия си голям пакет подобрения по колата, които трябва да позволят на тима да запази аванса си пред другите отбори, които в Маями показаха, че вече са на нивото на лидерите в класирането при пилотите и конструкторите.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages