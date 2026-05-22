Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Джордж Ръсел: Имах нужда от болезненото състезание в Маями

Джордж Ръсел: Имах нужда от болезненото състезание в Маями

  • 22 май 2026 | 01:04
  • 188
  • 0

Британският пилот на Мерцедес във Формула 1 Джордж Ръсел е уверен, че трудният за него уикенд в Маями е бил „необходим“, но и „болезнен“.

След Маями, където другият пилот на тима Андреа Кими Антонели спечели третата си поредна победа в последните 3 старта, италианецът води с 20 точки аванс пред Ръсел в битката за световната титла.

С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1
С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

„Много от пилотите във Формула 1 все още работим по управлението на енергията в състезанията – призна Ръсел. – Заедно с това трябва да се грижим за гумите, настройките – основните неща в състезанията, но всичко това мина на заден план заради управлението на използването на енергията.

„Ние пропуснахме някои ключови неща, тъй като бяхме фокусирани върху нещо друго и в Маями получихме добро напомняне кое е важното. Беше болезнен, но и много необходим уикенд, тъй като ще ми помогне много за останалата част от годината.“

Фредерик Васьор предупреди за очаквани усложнения в Монреал
Фредерик Васьор предупреди за очаквани усложнения в Монреал

Миналата година Ръсел доминира в Канада и сега се очаква, че точно в Монреал той ще може да спре победната серия на Антонели.

„За мен това е още едно състезание, дори не мисля за битката за титлата – допълни британецът. – Но знам, че мога да се боря, знам, че имам скорост.“

Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари
Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

В Монреал този уикенд Мерцедес ще използва първия си голям пакет подобрения по колата, които трябва да позволят на тима да запази аванса си пред другите отбори, които в Маями показаха, че вече са на нивото на лидерите в класирането при пилотите и конструкторите.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Фредерик Васьор предупреди за очаквани усложнения в Монреал

Фредерик Васьор предупреди за очаквани усложнения в Монреал

  • 21 май 2026 | 23:15
  • 451
  • 0
Обновената писта в Бразилия пак ще бъде преасфалтирана

Обновената писта в Бразилия пак ще бъде преасфалтирана

  • 21 май 2026 | 23:05
  • 343
  • 0
Спекулации за Окон и Хаас разгневиха френския пилот

Спекулации за Окон и Хаас разгневиха френския пилот

  • 21 май 2026 | 22:46
  • 512
  • 0
Фернандо Алонсо: Формула 1 загуби 10 години

Фернандо Алонсо: Формула 1 загуби 10 години

  • 21 май 2026 | 22:06
  • 1463
  • 0
Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

  • 21 май 2026 | 21:48
  • 952
  • 1
Финалът на Red Bull Kart Fight събира 30-те най-бързи пилоти

Финалът на Red Bull Kart Fight събира 30-те най-бързи пилоти

  • 21 май 2026 | 20:44
  • 471
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 629
  • 5
Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

  • 21 май 2026 | 22:56
  • 13138
  • 69
Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

  • 21 май 2026 | 18:06
  • 24655
  • 290
Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 19:14
  • 7433
  • 9
Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 55887
  • 225
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 13349
  • 4