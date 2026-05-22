  Леклер: Ферари изостава при мощността на двигателя

Леклер: Ферари изостава при мощността на двигателя

  • 22 май 2026 | 18:19
Шарл Леклер е на мнение, че Ферари има трудна задача да съкрати изоставането си спрямо Мерцедес, особено когато става въпрос за мощността на задвижващите системи на двата тима.

От началото на сезона пилотите на Ферари имаха предимство в първите обиколки на състезанията, но след това изоставаха в битката с Мерцедес. В Маями подобренията по колата на Скудерията не проработиха толкова добре и италианският тим се озова зад Макларън, като световните шампиони догониха Мерцедес.

„Мисля, че ще е много трудно да догоним Мерцедес – обясни в Монреал Леклер. – Те имат много сериозно предимство и не знам дали с ADUO, ако имаме право да ползваме това, ще ги настигнем.

„Ще се изненадам ако нямаме право на тези подобрения, тъй като виждам как изоставаме на правите в сравнение с Мерцедес, дори и спрямо двигателя на Форд.

„Мисля, че това определено ще ни помогне да се доближим, но не знам дали ще бъде достатъчно, за да заличим разликата.“

Леклер също така обясни, че по-добрата работа на другите отбори при развитието на техните автомобили е допринесла за това прогресът на Скудерията в Маями да се окаже по-малък от очакваното.

„Мисля, че при новите автомобили оптимизирането е много важно – обясни Шарл. – Малко тук, малко там, това работи дори по-добре от подобренията и новите неща.

„Вижте какво стана с Ред Бул, те бяха много силни по време на зимните тестове, след това в първите три състезания нямаха представяне и когато оптимизираха колата и наваксаха загубеното представяне.“

Снимки: Gettyimages

