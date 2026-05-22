Никола Цолов започна уикенда в Монреал с 3-о време

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов (Кампос) завърши трети в свободната тренировка в Монреал, където се провежда третия кръг от сезона в шампионата.

Най-доброто време на Българския лъв беше 1.22,625 минути, на 0,101 секунди от Алекс Дън (Родин), който оглави класирането, а втори остана другият пилот на Родин Мартиниус Стеншорн, на 0,012 секунди.

🏁 CHEQUERED FLAG 🏁



TOP 10 IN PRACTICE 👇🇨🇦



Dunne 📸

Stenshorne

Tsolov

Varrone

Beganovic

Leon

van Hoepen

Dürksen

Herta

Shields#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/by53KiwjQ2 — Formula 2 (@Formula2) May 22, 2026

Никола Цолов: И преди съм печелил шампионати, знам как да го направя

Никола, който е лидер в класирането във Формула 2 след първите два кръга, излезе трети в първата си бърза обиколка – на 0,747 секунди от Лорънс ван Хьопен (Трайдънт), който по по това време – 12 минути след началото на 45-минутната тренировка беше начело с време 1.24,100 секунди.

При втората си бърза обиколка Никола излезе 7-и, на 0,964 секунди от Джошуа Дюрксен (Инвикта), който постигна 1.23,519 минути.

И при третия си бърз тур Цолов оглави класирането, като постигна рекордни времена и в трите сектора, като във втория имаше аванс от почти 6 десети. Никола постигна 1.23,124 минути и излезе на три десети пред водача Стеншорн, но веднага след това Ван Хьопен го свали на второто място с разлика от 0,019 секунди. А след това начело излезе Дън, което прати Никола на третото място.

Tsolov's lap is ruined by a yellow flag in the final sector as Villagomez goes for a spin 😬#F2 #CanadianGP pic.twitter.com/RJPmTAvtyK — Formula 2 (@Formula2) May 22, 2026

И 9 минути преди края на сесията Никола отново беше в бърза обиколка – с два рекордни сектора, но малко пред него Рафаел Виягомес (Ван Амерсфорт) се завъртя на излизане от последния шикан и се удари в Стената на шампионите. Заради жълтите флагове Никола върна газта и дори спря до Рафа преди да продължи, като така загуби шанс да си върне първото място.

Цолов завърши тренировката с общо 20 обиколки, а Дън и Стеншорн записаха по 25.

