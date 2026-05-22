Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Никола Цолов започна уикенда в Монреал с 3-о време

Никола Цолов започна уикенда в Монреал с 3-о време

  • 22 май 2026 | 18:08
  • 1625
  • 0
Никола Цолов започна уикенда в Монреал с 3-о време

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов (Кампос) завърши трети в свободната тренировка в Монреал, където се провежда третия кръг от сезона в шампионата.

Най-доброто време на Българския лъв беше 1.22,625 минути, на 0,101 секунди от Алекс Дън (Родин), който оглави класирането, а втори остана другият пилот на Родин Мартиниус Стеншорн, на 0,012 секунди.

Никола Цолов: И преди съм печелил шампионати, знам как да го направя
Никола Цолов: И преди съм печелил шампионати, знам как да го направя

Никола, който е лидер в класирането във Формула 2 след първите два кръга, излезе трети в първата си бърза обиколка – на 0,747 секунди от Лорънс ван Хьопен (Трайдънт), който по по това време – 12 минути след началото на 45-минутната тренировка беше начело с време 1.24,100 секунди.

При втората си бърза обиколка Никола излезе 7-и, на 0,964 секунди от Джошуа Дюрксен (Инвикта), който постигна 1.23,519 минути.

И при третия си бърз тур Цолов оглави класирането, като постигна рекордни времена и в трите сектора, като във втория имаше аванс от почти 6 десети. Никола постигна 1.23,124 минути и излезе на три десети пред водача Стеншорн, но веднага след това Ван Хьопен го свали на второто място с разлика от 0,019 секунди. А след това начело излезе Дън, което прати Никола на третото място.

И 9 минути преди края на сесията Никола отново беше в бърза обиколка – с два рекордни сектора, но малко пред него Рафаел Виягомес (Ван Амерсфорт) се завъртя на излизане от последния шикан и се удари в Стената на шампионите. Заради жълтите флагове Никола върна газта и дори спря до Рафа преди да продължи, като така загуби шанс да си върне първото място.

Цолов завърши тренировката с общо 20 обиколки, а Дън и Стеншорн записаха по 25.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Гран при на Канада - Стената на шампионите очаква новата ера

Гран при на Канада - Стената на шампионите очаква новата ера

  • 22 май 2026 | 16:46
  • 540
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 22 май 2026 | 07:37
  • 15126
  • 0
Верстапен ще може и догодина да стартира на „Нюрбургринг“?

Верстапен ще може и догодина да стартира на „Нюрбургринг“?

  • 22 май 2026 | 01:28
  • 1026
  • 0
Двукратен шампион в НАСКАР почина на 41 години

Двукратен шампион в НАСКАР почина на 41 години

  • 22 май 2026 | 01:18
  • 7636
  • 4
Джордж Ръсел: Имах нужда от болезненото състезание в Маями

Джордж Ръсел: Имах нужда от болезненото състезание в Маями

  • 22 май 2026 | 01:04
  • 1135
  • 0
С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

С промените в правилата Верстапен отново харесва Формула 1

  • 21 май 2026 | 23:51
  • 2052
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

Ботев (Враца) 1:0 Берое, заралии изпадат към момента

  • 22 май 2026 | 18:28
  • 6610
  • 26
Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

Спартак (Варна) 2:0 Локомотив (София), "соколите" с комфортен аванс

  • 22 май 2026 | 18:25
  • 5354
  • 20
Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

Септември (София) 1:0 Добруджа, много важен гол на Мартин Христов

  • 22 май 2026 | 18:46
  • 3822
  • 9
Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

Преднина за Везенков и компания срещу шампиона в Атина!

  • 22 май 2026 | 19:00
  • 4280
  • 3
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 13608
  • 23
Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

Тухел обяви състава на Англия, някои от повиквателните са определени като шокиращи

  • 22 май 2026 | 12:30
  • 25957
  • 21