Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън отвърна на тези, „които се опитват да го пенсионират“ и заяви, че няма намерение да напуска Ферари в близко бъдеще.

41-годишният британец кара своя сезон №20 във Формула 1, но уточни, че все още не обмисля оттегляне въпреки постоянните спекулации за бъдещето му.

Никола Цолов: И преди съм печелил шампионати, знам как да го направя

Най-успешният пилот в историята на Формула 1 се представя много по-добре във втория си сезон като пилот на Скудерията, а краят на ерата на граунд ефект колите се отрази добре на Хамилтън, въпреки че той и Ферари все още не успяват да се утвърдят в челото на колоната.

„Да, все още имам договор с Ферари, така че за мен всичко е на 100 процента ясно – обясни Хамилтън днес в Монреал. – Все още съм концентриран, все още съм мотивиран, все още обичам с цялото си сърце това, което правя и ще съм тук още известно време, така че свиквайте с това.“

Люис Хамилтън: Исках да играя за Арсенал, от 5-годишен съм фен на клуба

В лагера на тези, които призоваха Хамилтън да си тръгне се оказаха Бърни Екълстоун и Ралф Шумахер, но Люис отвърна на спекулациите.

„Има много хора, които се опитват да ме пенсионират, а аз дори не мисля за това – обясни Хамилтън. – Мисля за това, което предстои, планирам следващите пет години, но планирам и да остана тук още.“

60% е шансът да вали в неделя на „Жил Вилньов“

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages