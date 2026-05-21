Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

  • 21 май 2026 | 21:48
  • 613
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън отвърна на тези, „които се опитват да го пенсионират“ и заяви, че няма намерение да напуска Ферари в близко бъдеще.

41-годишният британец кара своя сезон №20 във Формула 1, но уточни, че все още не обмисля оттегляне въпреки постоянните спекулации за бъдещето му.

Най-успешният пилот в историята на Формула 1 се представя много по-добре във втория си сезон като пилот на Скудерията, а краят на ерата на граунд ефект колите се отрази добре на Хамилтън, въпреки че той и Ферари все още не успяват да се утвърдят в челото на колоната.

„Да, все още имам договор с Ферари, така че за мен всичко е на 100 процента ясно – обясни Хамилтън днес в Монреал. – Все още съм концентриран, все още съм мотивиран, все още обичам с цялото си сърце това, което правя и ще съм тук още известно време, така че свиквайте с това.“

В лагера на тези, които призоваха Хамилтън да си тръгне се оказаха Бърни Екълстоун и Ралф Шумахер, но Люис отвърна на спекулациите.

„Има много хора, които се опитват да ме пенсионират, а аз дори не мисля за това – обясни Хамилтън. – Мисля за това, което предстои, планирам следващите пет години, но планирам и да остана тук още.“

Снимки: Gettyimages

