Фредерик Васьор предупреди за очаквани усложнения в Монреал

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор предупреди, че по-ниските от нормалното температури в Монреал може да направят Гран При на Канада „по-сложна“. Причината за това е, че метео прогнозите сочат, че температурите на пистата ще останат под 20 градуса през целия състезателен уикенд.

Гран При на Канада беше преместена от обичайните си дати през юни в предпоследния уикенд на май, като част от усилията на Формула 1 да работи по „по-рационален“ календар с групиране на състезанията в Северна Америка, за да бъдат намалени презокеанските пътувания.

Фернандо Алонсо: Формула 1 загуби 10 години

„Канада винаги е специално събитие, със страхотна атмосфера в града и на пистата, ние знаем колко сериозна подкрепа получава Ферари, включително и от многото тифози с италиански корени – обясни Васьор. – От състезателна гледна точка, в Монреал никога не е лесно. Пистата изисква много от спирачките, сцеплението на излизане от завоите е важно и тази година с по-ниските температури това ще направи всичко по-сложно, особено като се има предвид, че заради спринта, ще имаме по-малко време за подготовка.“

Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

Пистата „Жил Вилньов“ е сред най-тежките трасета за спирачките и гумите. Конфигурацията й изисква множество спирания и ускорения, като дългите прави отвеждат до зони с тежки спирания, като шиканите и известния обратен завой осигуряват огромно термално натоварване върху колите.

Студените условия само засилват тези трудности. Когато температурите паднат под 20 градуса, гумите по-трудно достигат оптималния си температурен работен прозорец, което означава по-ниско ниво на сцепление, повече време за загряване на гумите и по-голям риск от поява на грейнинг.

Спекулации за Окон и Хаас разгневиха френския пилот

А форматът със спринт в хода на уикенда е допълнително затруднение. Отборите ще имат само една 60-минутна свободна тренировка преди началото на важните сесии в петък следобед.

Управлението работата на гумите ще е решаващ фактор. Постоянните спирания и ускорения, комбинирани с агресивно използване на бордюрите и асфалтът, чието състояние се подобрява бързо в хода на уикенда, като всичко това ще се отрази на деградацията. Така че всяка грешка с гумите ще струва скъпо.

60% е шансът да вали в неделя на „Жил Вилньов“

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages