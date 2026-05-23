Рафа Бенитес си тръгна от Панатинайкос

Гръцкият гранд Панатинайкос официално обяви раздялата си със старши треньора Рафаел Бенитес. Испанският специалист пое отбора през октомври 2025 година.

„Благодарим за всичко, Мистър. Желаем ти всичко най-добро в бъдеще“, гласи съобщението, публикувано в профила на Панатинайкос в социалната мрежа "X".

Thank you for everything Mister ☘️



May 22, 2026

Под ръководството на Бенитес ПАО завърши на четвърто място в гръцкия шампионат, събирайки 52 точки. „Детелините“ изостанаха на цели 20 точки от шампиона АЕК.

Рафаел Бенитес е известен с успехите си начело на Валенсия, с който печели два пъти титлата в Ла Лига и триумфира в турнира за Купата на УЕФА. В периода между 2004 и 2010 г. той води Ливърпул, като под негово ръководство мърсисайдци спечелиха Шампионската лига през сезон 2004/2005.