Рафа Бенитес си тръгна от Панатинайкос

  23 май 2026 | 06:38
Гръцкият гранд Панатинайкос официално обяви раздялата си със старши треньора Рафаел Бенитес. Испанският специалист пое отбора през октомври 2025 година.

„Благодарим за всичко, Мистър. Желаем ти всичко най-добро в бъдеще“, гласи съобщението, публикувано в профила на Панатинайкос в социалната мрежа "X".

Под ръководството на Бенитес ПАО завърши на четвърто място в гръцкия шампионат, събирайки 52 точки. „Детелините“ изостанаха на цели 20 точки от шампиона АЕК.

Рафаел Бенитес е известен с успехите си начело на Валенсия, с който печели два пъти титлата в Ла Лига и триумфира в турнира за Купата на УЕФА. В периода между 2004 и 2010 г. той води Ливърпул, като под негово ръководство мърсисайдци спечелиха Шампионската лига през сезон 2004/2005.

Буфон не отрече, че може да заеме директорски пост в Парма

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

