Гройтер Фюрт загуби първия бараж за оцеляване

Рот-Вайс (Есен) победи с 1:0 Гройтер Фюрт в първия мач помежду им от плейофа, който ще определи последния участник във Втора Бундеслига през следващия сезон. Попадението за домакините отбеляза Торбен Мюзел в 62-рата минута.

Рот-Вайс финишира на трето място в Трета лига, след спечелилите директна промоция Оснабрюк и Енерги (Котбус). Гройтер Фюрт пък остана на 16-о място във Втора Бундеслига, с равен брой точки със спасилия се Айнтрахт (Брауншвайг) и директно изпадналия Фортуна (Дюселдорф).

Преди почивката Гройтер Фюрт имаше контрол над топката и създаде повече положения, но през второто полувреме ролите се смениха. След попадението на Мюзел гостите не можаха да отговорят и ще трябва да правят обрат в реванша на собствен терен.

Гройтер Фюрт изпадна от Бундеслигата през сезон 2021/22, а сега има реална опасност да се смъкне до трета дивизия.