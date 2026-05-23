Второ нулево равенство прати Бари в Серия "С"

Бари изпадна в Серия "С", след като загуби плейаута срещу Зюдтирол. Всъщност, и двата мача завършиха 0:0, но това беше от полза на Зюдтирол, който запази мястото си в Серия "Б" заради по-предното си класиране в редовния сезон.

Бари записа две победи в последните два кръга, но това стигна само за 17-ото място, като тимът остана на точка зад Зюдтирол, който регистрира 10 поредни мача без победа.

След нулевото равенство на собствен терен, Бари изигра прекалено плахо реванша в Болцано. Чак през второто полувреме отборът се активизира в опит да се добере до така необходимия гол, но Зюдтирол удържа равенството.

От второто ниво на италианския футбол изпаднаха още Реджана, Специя и Пескара.