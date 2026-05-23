Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бари
  3. Второ нулево равенство прати Бари в Серия "С"

Второ нулево равенство прати Бари в Серия "С"

  • 23 май 2026 | 03:27
  • 280
  • 0
Второ нулево равенство прати Бари в Серия "С"

Бари изпадна в Серия "С", след като загуби плейаута срещу Зюдтирол. Всъщност, и двата мача завършиха 0:0, но това беше от полза на Зюдтирол, който запази мястото си в Серия "Б" заради по-предното си класиране в редовния сезон.

Бари записа две победи в последните два кръга, но това стигна само за 17-ото място, като тимът остана на точка зад Зюдтирол, който регистрира 10 поредни мача без победа.

След нулевото равенство на собствен терен, Бари изигра прекалено плахо реванша в Болцано. Чак през второто полувреме отборът се активизира в опит да се добере до така необходимия гол, но Зюдтирол удържа равенството.

От второто ниво на италианския футбол изпаднаха още Реджана, Специя и Пескара.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул договори колумбийски талант

Ливърпул договори колумбийски талант

  • 22 май 2026 | 23:17
  • 1601
  • 1
Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

Трабзонспор ликува с десета Купа на Турция

  • 22 май 2026 | 23:14
  • 2624
  • 0
Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

Себастиан Хьонес: Знаем какво може Байерн, но сме уверени в себе си

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 860
  • 0
Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

Емери: Гуардиола е най-добрият треньор в света

  • 22 май 2026 | 22:42
  • 1305
  • 1
Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

Компани: Момчетата говорят за тази купа от първия ден

  • 22 май 2026 | 22:26
  • 1280
  • 3
Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

Официално: Лукас Подолски сложи край на кариерата си

  • 22 май 2026 | 21:40
  • 4195
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 45348
  • 336
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 36843
  • 93
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 36015
  • 74
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 29721
  • 16
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 8910
  • 4
Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

Световните вицешампиони от България с впечатляваща втора победа за 2026-а

  • 22 май 2026 | 20:34
  • 33701
  • 45