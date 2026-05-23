Буфон не отрече, че може да заеме директорски пост в Парма

Джанлуиджи Буфон остави вратата отворена за завръщане в Парма на директорски пост. Легендарният бивш вратар призна, че е отворен за възможности, които истински го вълнуват. Въпреки това, той не потвърди дали се водят конкретни разговори с клуба, в който започна професионалната му кариера.

„Отворен съм за неща, които могат да ме развълнуват и които имат смисъл“, заяви Буфон. - В хората и предложенията, които получавам, трябва да има нещо, което да ме докосне. Аз не съм човек на стандартните отношения или стандартните договори. Трябва да знаеш как да стигнеш до мен. Интересуват ме неща, които ме карат да мечтая и да чувствам, че мога да бъда част от пъзела", обясни Буфон.

Gianluigi Buffon has responded to rumours linking him with a return to Parma in a director role, saying "I'm open to things that can excite me." pic.twitter.com/vvF0ccCjfA — Football Italia (@footballitalia) May 22, 2026

Той говори с възхищение за забележителната ситуация с вратарите на Парма през този сезон, при която и тримата стражи на клуба спечелиха наградата за най-полезен играч (MVP) в различни етапи от кампанията.

„Школата на Парма произвежда кадри“, каза Буфон. - Очакваше се Сузуки да се представи добре. Корви заслужава голямо признание, защото в един много деликатен момент от сезона той отговори като солиден вратар, което е най-важното. А Риналди беше прекрасна изненада. Да живеят вратарите на Парма!"

Снимки: Imago