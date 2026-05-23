Осиек завърши сезона с победа

  • 23 май 2026 | 04:01
  • 86
  • 0
Осиек постигна победа с 2:0 над Славен Белупо в мач от последния кръг на хърватското първенство. Попаденията отбелязаха Наил Омерович и Милош Йовичич през второто полувреме.

Осиек беше в серия от три поредни загуби, но нямаше притеснения за оставането си в ХНЛ, защото на дъното се намираше Вуковар 1991. Тимът на Станислав Шопов, който се възстановява от тежка контузия, игра разкрепостено и зарадва феновете си с една от малкото си победи на собствен терен.

В 55-ата минута Омерович шутира силно от границата на наказателното поле и не остави шансове на стража на Славен Белупо Иван Чович. Малко по-късно Йовичич излезе на чиста позиция и хладнокръвно удвои аванса на Осиек.

В другия петъчен двубой Хайдук (Сплит) разгроми Вуковар 1991 с 6:3. Тимът от "Полюд" ще приключи сезона на второ място, а шампион е Динамо (Загреб).

