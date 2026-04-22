Осиек изненада Хайдук на "Полюд"

Осиек направи много голяма крачка къмоставането си в елита на хърватския футбол. Тимът на Станислав Шопов, който се възстановява от тежка контузия, спечели с 1:0 гостуването си на Хайдук (Сплит) и продължава да заема предпоследното 9-о място в класирането, но вече на цели 7 точки пред Вуковар 1991.

Преди почивката Хайдук имаше териториално надмощие, а гол на Рокас Пукщас беше отменен заради засада. Осиек се бранеше организирано, но много рядко поглеждаше напред.

В 52-рата минута Пукщас пропусна от чиста позиция с глава. Малко по-късно гостите стигнаха до корнер, а след неговото изпълнение Владан Бубаня връхлетя и с глава откри в полза на Осиек. В 80-ата миута Хайдук получи дузпа, но Микеле Шего уцели гредата.

Загубата окончателно сложи край на крехките надежди на Хайдук да догони лидера в ХНЛ Динамо (Загреб). Разликата между двата тима е 10 точки.