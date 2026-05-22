Аякс е на една крачка от Европа, Хееренвеен на Християн Петров пропусна шанса си

Аякс спечели с 2:0 полуфиналния плейоф за класиране в Лигата на конференциите срещу Грьонинген. Грандът от Амстердам завърши сезона в Ередивизи на 5-о място и получи допълнителен шанс да си осигури участие в евротурнирите. Попаденията за тима на Оскар Гарсия отбелязаха Дейви Клаасен и Йорти Мокио.

По-рано през кампанията двата отбора си размениха по една домакинска победа, а днешният двубой се игра на неутрален терен във Волендам. Преди почивката Аякс създаде няколко чисти положения, а Грьонинген не отправи нито един удар към вратата, пазена от Маартен Паес.