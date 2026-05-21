Фернандо Алонсо: Формула 1 загуби 10 години

Според Фернандо Алонсо Формула 1 е изгубила цяло десетилетие „чисти състезания“ с предишното поколение болиди, а със сегашните автомобили изпреварванията се усещат по-скоро като „избягващи маневри“. Също така, двукратният световен шампион не вярва, че предложеното съотношение на мощността 60:40 за 2027 г. ще реши основните проблеми с новите регулации на Формула 1 и вместо това казва, че остава просто да се изчака следващият цикъл от правила.

След промените, въведени преди Гран При на Маями, ФИА и Формула 1 се готвят да предприемат още една стъпка през следващия сезон, за да отговорят на най-големите притеснения в падока относно настоящите регулации. Постигнато е принципно споразумение за промяна на баланса между двигателя с вътрешно горене (ДВГ) и електрическата мощност на съотношение 60:40 в полза на ДВГ.

It's a Sprint weekend in Montreal, with a max of 33 points available! 🔢



Here's all you need to know 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/C4AAvZ5idP — Formula 1 (@F1) May 21, 2026

Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

Техническите детайли все още не са финализирани, въпреки че дискусиите са съсредоточени върху горивния поток, за да се направи двигателят с вътрешно горене по-значим, като същевременно се намали делът на електрическата мощност с 50 киловата.

Въпреки че това изглежда като стъпка в правилната посока, Фернандо Алонсо не смята, че тя ще има значителен ефект през следващата година. Попитан от motorsport.com дали тази промяна решава основните проблеми, или просто трябва да се изчака следващият цикъл, Алонсо беше категоричен.

60% е шансът да вали в неделя на „Жил Вилньов“

„Чакаме. ДНК-та на тези задвижващи системи винаги ще си остане същото. И винаги ще възнаграждава бавното преминаване през завоите. Не мисля, че това ще промени нещата фундаментално“, обясни испанецът.

Тези промени поне показват, че ФИА се вслушва в критиките на пилотите, въпреки че Алонсо не смята, че това някога е било най-големият проблем.

„Искам да кажа, те винаги слушат. Въпросът е, че светът тръгна или си мислеше, че върви в посока на електрификацията, която се смяташе за бъдещето. Но това не се отнася за състезанията. Състезанията са различно животно. Сега се връщаме към 60:40, а в бъдеще все по-малко и по-малко ще вървим в тази посока. За съжаление, имахме този период от 2014 с турбо ерата, а сега дори повече, в който загубихме почти десетилетие или дори повече чисти състезания“, уточни Фернандо Алонсо.

Лас Вегас може да остане във Формула 1 до края на 2037

Настоящите регулации доведоха до значително повече изпреварвания, но Алонсо твърди, че само по себе си това не означава много.

Запитан къде са най-добрите места за изпреварване на пистата „Жил Вилньов“, испанецът обясни, че изпреварването вече не е изкуство.

„На правите изпреварваш, когато имаш повече батерия от другите - добави той. - Ще бъде много лесно. И това няма да е изпреварване, а просто избягваща маневра. Когато имаш повече батерия от другите, те изключват, така че намаляват с 500 конски сили. Тогава ти имаш 500 конски сили повече от тях, предприемаш избягващо действие и изпреварваш колата пред теб", е мнението на звездата на Астън Мартин.

Никола Цолов: И преди съм печелил шампионати, знам как да го направя

Частично заради тези проблеми, Макс Верстапен все по-често се обръща към състезанията за издръжливост, като последното му участие беше в „24-те часа на Нюрбургринг“ миналия уикенд.

Въпреки че Алонсо приветства това, че повече пилоти изследват други състезателни серии, той не го възприема непременно като негативен показател за текущото състояние на Формула 1.

Люис Хамилтън: Исках да играя за Арсенал, от 5-годишен съм фен на клуба

„Не мисля, че могат да нарекат това чисто състезание. Това е просто различна серия. Но е хубаво, че откриват различни спортове и различни категории, както и различни начини да се наслаждават на моторните спортове. Формула 1 е само 1% от цялата среда на моторните спортове - продължи Алонсо. - И да, мисля, че на хората им харесва. Спомням си, когато направих първия си тест за Инди 500, имаше около 2 милиона хора в YouTube, които просто ме гледаха как правя обиколки сам по овала. И след това следяха сезона. Имаше двама европейци, които караха в Индикар, а сега 80% от пилотите в Индикар са европейци. Така че, надявам се повече хора да отидат на Нюрбургринг или на Льо Ман в бъдеще, или където и да е.“

Според двукратния световен шампион това разширява хоризонтите не само на пилотите, но и на феновете.

„Ако топ пилоти от Формула 1 отидат там, те просто отварят очите на феновете за нови серии. Формула 1 е върхът и е прекрасна, но и другите серии са също толкова магически, колкото Формула 1 в известен смисъл.“

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages