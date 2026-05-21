Обновената писта в Бразилия пак ще бъде преасфалтирана

Обновената и изцяло ремонтирана бразилска писта, носеща името на легендата „Айртон Сена“ в Гояния, ще бъде затворена през юни за ново преасфалтиране.

Трасето натрупа неприятна слава по време на MotoGP уикенда през март, когато на основната права се отвори голяма дупка, имаше проблеми с настилката в завой №4, а на завои 11 и 12 асфалтът направо започна да се троши и разпада.

Тогава от пистата обясниха, че проблемите са били резултат от недостатъчното време за втвърдяванена асфалта. Затова след Гран При на Бразилия пистата беше затворена за преасфалтиране и за 45 дни там нямаше никакви състезания.

В края на миналата седмица обаче, по време на състезателния уикенд от местния шампионат с туристически автомобили Stock Car, отново се появиха проблеми с асфалта, основно на завой №5. И в местните медии се появи информация, че през юни пистата пак ще бъде затворена за преасфалтиране.

Снимки: Gettyimages