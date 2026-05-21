Лас Вегас може да остане във Формула 1 до края на 2037

Гран При на Лас Вегас има реален шанс за остане в календара на Формула 1 поне до края на 2037 година. Това стана възможно след ключово гласуване в окръг Кларк, щата Невада, като комисията, разглеждаща въпроса за състезание, одобри резолюция за възможност за продължаване на договора му до края на 2037 година.

Лас Вегас се завърна в календара на Формула 1 през 2023 година с договор за 3 години, който след това беше удължен до края на 2027. Според RacingNews365, в договора за провеждане на състезанието има опция то да остане в календара до 2032 включително, а с решението днес на комисията в Кларк, този срок отива до края на 2037.

Основните забележки на комисията са били свързани с усилията на организаторите на състезанието да не затрудняват трафика по улиците и булевардите около трасето в Лас Вегас, но в това отношение също е отчетен прогрес през миналата година.

Снимки: Gettyimages