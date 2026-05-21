60% е шансът да вали в неделя на „Жил Вилньов“

Ако в хода на състезателния уикенд за Гран При на Канада ще има неприятни изненади, свързани с времето, то те най-вероятно ще са в най-важния ден – неделя.

Атмосферните условия често са били важен фактор в хода на Гран При на Канада, но сега не се очакват сериозни промени в петък и събота – температура около 19 градуса, без изгледи за дъжд или 1% шанс за превалявания в събота и скорост на вятъра около 13 км/ч.

За неделя обаче ситуацията се променя – шансът за дъжд отскача на 60%, температурата на въздуха се очаква да спадне до 17 градуса. Вятърът ще промени посоката си – от северозападен ще стане югоизточен и скоростта му ще се покачи значително – от 13 на 19 км/ч.

Микроклиматът на острова в реката Сейнт Лорънс, където е разположена пистата „Жил Вилньов“, обикновено се променя много бързо, а това означава понякога много трудно състезание от стратегическа гледна точка.

