Финалът на Red Bull Kart Fight събира 30-те най-бързи пилоти

Големият национален финал на Red Bull Kart Fight ще се проведе на 31 май в центъра на София. Феновете на моторните спортове ще имат възможността да усетят адреналина, който ще взриви централните софийски улици.

Участниците ще се състезават на специално изградено трасе пред Национален стадион „Васил Левски“. Вълнуващата битка е финалният завършек след трите градски квалификации в София, Пловдив и Варна. 30-те най-бързи пилоти ще се изправят един срещу друг, за да покажат кой е най-добър. Те се борят за голямата награда – посещение на емблематичната писта Red Bull Ring в Австрия, където големият победител ще кара болид от Формула 4 не с кой да е, а със самия Никола Цолов.

Освен екшън по време на състезанието, зрителите ще могат да се насладят на спиращите дъха изпълнения на топ каскадьорът Аруняс „Арас“ Гибиежа. Епичните му стънтове обещават да вдигнат атмосферата на събитието на максимум.

Запалените фенове на моторните спортове, които не са се класирали за големия финал, имат шанса да се състезават с Никола Цолов. За целта, трябва да отговорят на въпроси за Българския лъв, а само най-бързите и точни 5 души, ще бъдат поканени на специалното състезание. Играта се провежда в уебсайта на Red Bull България.

Кой ще бъде най-бързият пилот? Предстои да разберем!

