Люис Хамилтън: Исках да играя за Арсенал, от 5-годишен съм фен на клуба

Футболните предпочитания винаги са на мода във Формула 1, особено когато има световно първенство – очаквайте това лято доста пилоти с фланелки на националните им отбори. Нико Хюлкенберг и Франко Колапинто, както и Пиер Гасли са сред най-популярните примери.

Но феновете на Арсенал чакаха 22 година за титлата на Англия, а най-успешният пилот в историята на Формула 1 – Люис Хамилтън е сред феновете на лондонския клуб.

Boyhood Arsenal fan Lewis Hamilton will be one of the many celebrating the Gunners’ first Premier League title since 2004 🏆



The last time Arsenal won the league, the now seven-time Formula One World Drivers' Champion hadn’t even been behind the wheel of an F1 car 😱 pic.twitter.com/K4HKeOHF4H — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) May 20, 2026

Преди време Хамилтън имаше възможност да порита с Тиери Анри и още няколко футболисти от състава на „Непобедимите“ на Арсен Венгер, а тази седмица британецът напомни за футболните си пристрастия.

„От 5-годишен съм фен на Арсенал, но от съвсем малък се насочих към картинга и моторните спортове, така че не знам дали щях да имам шанс да се пробвам сериозно във футбола - обясни Хамилтън, който допълни, че ще стиска палци на „топчиите“ и на финала на Шампионската лига в края на май. – Но тренирах в един по-малък клуб и мечтата ми беше да стана футболист на Арсенал.“

Тази седмица Хамилтън повтори детската си мечта и това, че е фен на Арсенал, след като титлата стана факт.

Снимки: Gettyimages