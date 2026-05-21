  3. Никола Цолов: И преди съм печелил шампионати, знам как да го направя

  • 21 май 2026 | 20:14
Лидерът в класирането във Формула 2 Никола Цолов коментира предстоящия състезателен уикенд в Канада, където шампионатът ще дебютира.

Никола е начело в класирането с 35 точки, с две победи в първите 4 старта, а в основното състезание в Маями той отпадна в първия завой след старта, след като беше ударен отзад от Тасанапол Интрапувашак.

„Още сме в началото, но вторият кръг ни даде повече яснота и увереност за останалата част на сезона – коментира Българския лъв пред официалния сайт на Формула 2. – Успяхме да вземем точки в лош уикенд, което определено беше изненада.

„Мисля, че най-важното е да продължим да печелим точки и съм сигурен, че можем да увеличим аванса си или поне да останем в битката, защото не е краят на света, ако не сме начело толкова рано в сезона.

„Но всеки кръг е важен, затова ще се опитаме да вземем максимума. Подготвям се за всеки кръг така, сякаш това е финалът на сезона. Правя го с цялото си сърце, влагам цялата си енергия и всичко, на което съм способен.

„За европейската част от сезона е много важно да сме в добра позиция и да запазим този ритъм. Мисля, че в следващите 12 седмици имаме 9 състезателни уикенда, така че е много важно да съм в добър ритъм.“

Цолов коментира и началото на битката за титлата във Формула 2, която този сезон се очертава да е много оспорвана.

„Ясно е, че е наистина трудно да станеш шампион, трябва да се случат много неща и определено имаш нужда от много късмет в някои ситуации – допълни пилотът на Кампос. – Но аз бях в битката за титлата и миналата година (във Формула 3), печелил съм шампионати и преди, така че знам как да го направя.

„Но все още е е твърде рано да говорим за това, аз съм в най-добрата позиция – начело на класирането.

„Не очаквах да съм водач, тъй като обикновено прогресирам и подобрявам представянето си в хода на сезона, но мисля, че това тепърва предстои да се случи. Започнахме много силно сезона, за което съм супер щастлив.“

Снимки: Imago

