Спекулации за Окон и Хаас разгневиха френския пилот

Френският пилот на Хаас Естебан Окон ядосано обясни днес в Монреал, че информациите за предстоящата му раздяла с американския тим са „изфабрикувани“ и са „пълни безсмислици“.

Слуховете се появиха след състезанието в Маями, като според тях Окон може да загуби мястото си в Хаас в средата на сезона и претенденти за позицията му са Джак Дуън и Юки Цунода.

Hey Estie and Arvid! 🤩



Getting back to racing in Montreal 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/BN3Y8693cF — Formula 1 (@F1) May 21, 2026

Фернандо Алонсо: Формула 1 загуби 10 години

„Това са пълни глупости, честно казано, това е невероятно – заяви Окон на днешната си среща с медиите на пистата. – Преди малко говорих с нашия шеф Аяо Комацу. В статията, в която се спекулира по темата дори не са написали името му правилно, там пише, че сме имали голяма разправия в Маями, което са пълни безсмислици.

„Всичко това е изфабрикувано и пълни глупости, както казах. Познавам Комацу отдавна, двамата имаме страхотни отношения и винаги е било така. Нищо от това, което беше написано, не се случва.

Люис Хамилтън коментира бъдещето си във Ферари

„Имам договор с тима, ще карам цял сезон. Лудост е как тези неща ескалират, но се опитвам да не обръщам внимание на това, то е нещо като онлайн тормоз.“

Договорът на Окон с Хаас изтича в края на 2026 година, но французинът вече заяви, че не се притеснява за бъдещето си, тъй като все още сме в началото на кампанията.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages