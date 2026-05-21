  3. Спекулации за Окон и Хаас разгневиха френския пилот

  21 май 2026 | 22:46
Френският пилот на Хаас Естебан Окон ядосано обясни днес в Монреал, че информациите за предстоящата му раздяла с американския тим са „изфабрикувани“ и са „пълни безсмислици“.

Слуховете се появиха след състезанието в Маями, като според тях Окон може да загуби мястото си в Хаас в средата на сезона и претенденти за позицията му са Джак Дуън и Юки Цунода.

„Това са пълни глупости, честно казано, това е невероятно – заяви Окон на днешната си среща с медиите на пистата. – Преди малко говорих с нашия шеф Аяо Комацу. В статията, в която се спекулира по темата дори не са написали името му правилно, там пише, че сме имали голяма разправия в Маями, което са пълни безсмислици.

„Всичко това е изфабрикувано и пълни глупости, както казах. Познавам Комацу отдавна, двамата имаме страхотни отношения и винаги е било така. Нищо от това, което беше написано, не се случва.

„Имам договор с тима, ще карам цял сезон. Лудост е как тези неща ескалират, но се опитвам да не обръщам внимание на това, то е нещо като онлайн тормоз.“

Договорът на Окон с Хаас изтича в края на 2026 година, но французинът вече заяви, че не се притеснява за бъдещето си, тъй като все още сме в началото на кампанията.

Снимки: Gettyimages

