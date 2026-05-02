Христо Стоичков подкрепя Никола Цолов в Маями

Никола Цолов се радва на звездна българска подкрепа по време на втория състезателен уикенд за сезона във Формула 2, който се провежда в Маями.

Там Българския лъв е подкрепян от легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков. Камата посети Цолов в бокса на Кампос преди старта на спринтовото състезание, а от официалния канал на младежкия тим на Ред Бул публикуваха обща снимка на двамата в своя профил в Инстаграм.

Преди началото на уикенда в Маями Цолов е лидер в генералното класиране във Формула 2 след победата си в основното състезание в Австралия. В Маями Българския лъв се класира десети в квалификацията и съответно започва спринта от полпозишъна.

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1

Снимки: Red Bull Content Pool