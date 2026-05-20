Еспаргаро: Новите 850-кубикови мотори са много по-забавни от сегашните

Тестовият пилот на Хонда в MotoGP Алейш Еспаргаро сподели своето мнение, че новите 850-кубикови мотори, които ще се използват в кралския клас от сезон 2027, са по-забавни за каране от сегашните 1000-кубикови машини.

Както е известно догодина в MotoGP ще бъдат въведени новите технически правила, а най-голямата промяна засяга именно работния обем на двигателя. Той бива намален със 150 кубически сантиметра, а идеята на ръководството на шампионата е по този начин да се намали и максималната скорост, която моторите могат да достигнат.

Всички производители вече започнаха тестовете на писта със своите 850-кубикови мотори, които за момента се изпробват само от тестовите им състезатели. Самият Еспаргаро направи няколко теста с мотора на Хонда преди да се контузи тежко след падане на „Сепанг“ в Малайзия в началото на месец април.

„Не ми е позволено да говоря много за 850-кубиковия проект, но едно нещо, което мога да ви кажа е, че моторът е наистина забавен. Пилотите ще се забавляват. Много по-забавен е от 1000-кубиковите мотори.



„Гумите на Пирели дават много сцепление и с малко по-малко въртящ момент в ниските обороти, можех да атакуваш върха на завоите малко по-агресивно. Моторът е с около 10 килограма по-лек, така че смяната на посоката на движение е супер добра.



„Така че пилоти, а мисля и феновете вкъщи, ще се забавляват много, защото ще има много повече битки. Наистина нямам търпение да покажем на всички новия мотор“, заяви Еспаргаро по време на уикенда за Гран При на Каталуния, в който той се завърна в падока на MotoGP за първи път от контузията си насам.

