Дибала е отворен към трансфер в Премиър лийг

Пауло Дибала е отворен към трансфер в Премиър лийг през лятото, твърди Sky Sports. Нападателят е с изтичащ договор с Рома, но италианците преговарят с него и дори са уверени, че ще успеят да го убедят да остане.

Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане

Дибала обаче винаги е мечтал да заиграе във Висшата лига, пише още Sky. 32-годишният аржентинец със сигурност ще получи и други предложения, а едно от тях ще бъде от Бока Хуниорс в родината му. Ла Хоя получава втори шанс да заиграе в Англия, а при първия, когато напускаше Ювентус, контузиите бяха основният фактор, който охлади интереса към него. Опитният играч бе част от отбора на Аржентина, който вдигна световната титла в Катар. Той обаче не попадна във финалния състав за тазгодишния турнир в САЩ, Канада и Мексико.

Снимки: Gettyimages