Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Дибала е отворен към трансфер в Премиър лийг

Дибала е отворен към трансфер в Премиър лийг

  • 19 май 2026 | 19:32
  • 600
  • 0

Пауло Дибала е отворен към трансфер в Премиър лийг през лятото, твърди Sky Sports. Нападателят е с изтичащ договор с Рома, но италианците преговарят с него и дори са уверени, че ще успеят да го убедят да остане.

Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане
Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане

Дибала обаче винаги е мечтал да заиграе във Висшата лига, пише още Sky. 32-годишният аржентинец със сигурност ще получи и други предложения, а едно от тях ще бъде от Бока Хуниорс в родината му. Ла Хоя получава втори шанс да заиграе в Англия, а при първия, когато напускаше Ювентус, контузиите бяха основният фактор, който охлади интереса към него.  Опитният играч бе част от отбора на Аржентина, който вдигна световната титла в Катар. Той обаче не попадна във финалния състав за тазгодишния турнир в САЩ, Канада и Мексико.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

От Реал Мадрид ще обявят завръщането на Моуриньо до дни

  • 19 май 2026 | 17:00
  • 1064
  • 3
От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

От Барселона ще направят решителна крачка към финансовата стабилност през лятото

  • 19 май 2026 | 16:38
  • 3525
  • 7
Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

Интер показа новия си екип със Скудетото и Кокардата

  • 19 май 2026 | 16:35
  • 2540
  • 4
Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

Лаутаро Мартинес: Не ми харесва футболната среда, след края на кариерата ми ще изчезна

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 1661
  • 1
Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

Челси ще настоява за компенсация от Манчестър Сити заради Енцо Мареска

  • 19 май 2026 | 16:27
  • 2345
  • 0
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 8609
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 37368
  • 103
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 7573
  • 8
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 10598
  • 36
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 8609
  • 11
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 22230
  • 13
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 22826
  • 21