Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане

Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане

  • 17 май 2026 | 21:30
  • 342
  • 0
Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини не скри голямото си задоволство от победата с 2:0 в дербито с Лацио. Така тимът влезе в топ 4 на Серия А само кръг преди края на сезона в първенството.

“Все още ни остават 90 минути за изиграване. Този сезон първенството е изключително, тъй като има толкова много отбори в рамките на няколко точки. Щастливи сме, като следващата седмица всичко зависи от нас, а не от нашите конкуренти. Сега трябва да се концентрираме върху тази цел, която искаме на всяка цена. Надявахме се някой да се препъне, като днес това направи Ювентус. Ние обаче се справихме добре с концентрирането върху нашата собствена игра срещу един качествен състав на Лацио. Първото полувреме беше тежко, като открихме резултата след статично положение, а след почивката заиграхме по-добре. Поздравявам тези момчета, но сега не бива да изпадаме във възторг, защото трябва да направим още една стъпка в тази невероятна надпревара. Днес можем да празнуваме, след което веднага да започнем да мислим за постижение, което би било забележително за нас. Спечелихме дербито, но все още не сме постигнали нашата цел за сезона. Сега обаче никой не може да се съмнява в тези играчи”, заяви Гасперини след днешния успех.

Отново преговорите за нов договор със звездата Пауло Дибала, той добави: “За щастие, собствениците са тук, тъй като всичко може да стане по-лесно, ако веднага получиш отговор. Както играчът, така и клубът искат да продължат заедно. Бих бил много щастлив, ако той остане, което важи и за останалите играчи с изтичащи договори, които показаха своите професионализъм и обич към клуба”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

  • 17 май 2026 | 18:00
  • 11710
  • 10
Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

Отборът на Християн Петров спря Аякс за Шампионската лига и Лига Европа

  • 17 май 2026 | 17:58
  • 1279
  • 0
Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

Конте за бъдещето си: Президентът знае какви са моите мисли от един месец насам

  • 17 май 2026 | 17:40
  • 1128
  • 1
Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

Байерн отпразнува титлата на централния площад, фенове на градския съперник обаче "тролнаха" купона

  • 17 май 2026 | 17:24
  • 3030
  • 24
Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

Клаузата на Хойлунд бе активирана след класирането на Наполи за Шампионската лига

  • 17 май 2026 | 16:51
  • 2713
  • 1
Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

Официално: тръгва си капитанът на Моуриньо в Бенфика

  • 17 май 2026 | 16:45
  • 2257
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Севиля 0:1 Реал Мадрид, греда на Мастантуоно

Севиля 0:1 Реал Мадрид, греда на Мастантуоно

  • 17 май 2026 | 20:47
  • 4485
  • 174
Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

Играе се предпоследният кръг в Ла Лига (следете тук)

  • 17 май 2026 | 20:00
  • 2420
  • 0
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 20441
  • 36
Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

Локомотив Пд изравни серията с Рилски спортист, всичко ще се решава в пети мач

  • 17 май 2026 | 21:12
  • 4295
  • 4
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 20012
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 23035
  • 29