Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини не скри голямото си задоволство от победата с 2:0 в дербито с Лацио. Така тимът влезе в топ 4 на Серия А само кръг преди края на сезона в първенството.

“Все още ни остават 90 минути за изиграване. Този сезон първенството е изключително, тъй като има толкова много отбори в рамките на няколко точки. Щастливи сме, като следващата седмица всичко зависи от нас, а не от нашите конкуренти. Сега трябва да се концентрираме върху тази цел, която искаме на всяка цена. Надявахме се някой да се препъне, като днес това направи Ювентус. Ние обаче се справихме добре с концентрирането върху нашата собствена игра срещу един качествен състав на Лацио. Първото полувреме беше тежко, като открихме резултата след статично положение, а след почивката заиграхме по-добре. Поздравявам тези момчета, но сега не бива да изпадаме във възторг, защото трябва да направим още една стъпка в тази невероятна надпревара. Днес можем да празнуваме, след което веднага да започнем да мислим за постижение, което би било забележително за нас. Спечелихме дербито, но все още не сме постигнали нашата цел за сезона. Сега обаче никой не може да се съмнява в тези играчи”, заяви Гасперини след днешния успех.

Отново преговорите за нов договор със звездата Пауло Дибала, той добави: “За щастие, собствениците са тук, тъй като всичко може да стане по-лесно, ако веднага получиш отговор. Както играчът, така и клубът искат да продължат заедно. Бих бил много щастлив, ако той остане, което важи и за останалите играчи с изтичащи договори, които показаха своите професионализъм и обич към клуба”.