Николай Рашков в "Гостът на Sportal.bg"
Гасперини повтори рядко срещано постижение в дербито на Рим

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини стана едва вторият треньор на “джалоросите” през последните 50 години, който печели първите си две дербита на Рим във всички турнири.

Манчини собственоръчно повали Лацио в дербито на Рим и приближи Рома до Шампионската лига
Манчини собственоръчно повали Лацио в дербито на Рим и приближи Рома до Шампионската лига

Под негово ръководство “вълците” надделяха над Лацио с 1:0 през септември, а вчера възтържествуваха с 2:0. За последно Клаудио Раниери стартира с два успеха над “орлите” през сезон 2009/10. В цялата история на клуба пък само още шестима треньори на Рома могат да се похвалят с това постижение.

Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане
Гасперини: Остава ни още една стъпка в тази невероятна надпревара, Дибала иска да остане

Също така победата се оказа скъпоценна за състава на Гасперини, тъй като го позиционира на четвъртото място в класирането на Серия "А". Ако тимът не допусне издънка в последния кръг срещу изпадналия Верона, ще се класира за Шампионската лига за първи път от сезон 2017/18 насам.

