Левски ще поднесе цветя на Могилката и след това ще покаже шампионския трофей на феновете

Левски обяви, че в неделя (24 май) от 10:30 часа ще поднесе цветя на Могилката в градинката на 22-ра гимназия в столицата. По този начин “сините” ще отбележат 112-ата годишнина от основаването на клуба. В 12:00 часа на същия ден пък шампионският трофей ще бъде изложен в предверието на клубната музейна експозиция на стадиона, за да могат феновете да се снимат с него.

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

На 24 май, неделя, от 10:30 часа ръководството, представителният отбор, ветерани, служители на ПФК „Левски“ и привърженици ще поднесат венци и цветя на Могилката в градинката на 22-ра гимназия в София по случай 112-ата годишнина на клуба.

В 12:00 часа същия ден трофеят, връчен на отбора за шампионската титла през сезон 2025/26, ще бъде изложен в предверието на клубната музейна експозиция на стадион „Георги Аспарухов“. Желаещите да го видят и да си направят снимка за спомен ще могат да го направят до 19:14 часа.