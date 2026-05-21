Левски подсилва халфовата линия за новия сезон

Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

Левски ще привлече през лятото не един, а двама халфове. Такова е желанието на треньора Хулио Веласкес, който вече е отсял играчи за позицията. "Сините" обаче действат внимателно, защото искат да отправят нов изстрел в десетката, както направиха с привличането на Акрам Бурас.

Два отбора от Лига 1 поглеждат към Бурас

24-годишният алжирец, който бе привлечен за около 400 хиляди евро от МС Алжер, не само че бързо се превърна в основен играч, но с изявите си привлече погледите на редица чуждестранни клубове от Франция, Белгия и Швейцария. За него има множество запитвания, но към този момент ръководството на Левски не е склонно да го продаде.

През новия сезон пък друг халф ще получава повече шансове. Това е младежкият национал Асен Митков. Причината е влизащото в сила правило роден играч до 23 години да стартира и да играе поне 45 минути в мачовете в шампионата.