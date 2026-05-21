Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски подсилва халфовата линия за новия сезон

Левски подсилва халфовата линия за новия сезон

  • 21 май 2026 | 09:51
  • 2627
  • 0
Левски подсилва халфовата линия за новия сезон
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА 1948 - Левски

Левски ще привлече през лятото не един, а двама халфове. Такова е желанието на треньора Хулио Веласкес, който вече е отсял играчи за позицията. "Сините" обаче действат внимателно, защото искат да отправят нов изстрел в десетката, както направиха с привличането на Акрам Бурас.

Два отбора от Лига 1 поглеждат към Бурас
Два отбора от Лига 1 поглеждат към Бурас

24-годишният алжирец, който бе привлечен за около 400 хиляди евро от МС Алжер, не само че бързо се превърна в основен играч, но с изявите си привлече погледите на редица чуждестранни клубове от Франция, Белгия и Швейцария. За него има множество запитвания, но към този момент ръководството на Левски не е склонно да го продаде.

През новия сезон пък друг халф ще получава повече шансове. Това е младежкият национал Асен Митков. Причината е влизащото в сила правило роден играч до 23 години да стартира и да играе поне 45 минути в мачовете в шампионата.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 10693
  • 20
Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

  • 20 май 2026 | 23:41
  • 11379
  • 25
Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

  • 20 май 2026 | 23:32
  • 4823
  • 9
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 47582
  • 123
Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

  • 20 май 2026 | 23:20
  • 6916
  • 9
Мишо Александров: Много е сладко

Мишо Александров: Много е сладко

  • 20 май 2026 | 23:18
  • 3694
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 1547
  • 0
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 324398
  • 1132
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
  • 60428
  • 38
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 47582
  • 123
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 53279
  • 108
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 95398
  • 153