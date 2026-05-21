Георги Костадинов: Благодарен съм за възможността да се откажа като капитан на шампионския Левски

Левски публикува емоционално видео на капитана на тима Георги Костадинов, който ще изиграе последния мач в кариерата си срещу ЦСКА 1948 идния понеделник (25 май). Както е известно, халфът спира с футбола, но за него се отваря нова страница, тъй като ще заеме поста на спортен директор в "синия" клуб

"Много труд, болка, лишения, но накрая всичко си заслужаваше. И след 17 дълги години успяхме да се върнем там, където ни е мястото - на върха. Ще ми липсват пълните трибуни. Ще ми липсва адреналинът в тунела преди мач.

Благодарен съм за възможността да се откажа като капитан на шампионския Левски. Сега е време да поема по нов път. Отговорността ще бъде още по-голяма, тъй като трябва да задържим Левски на най-високото стъпало. Но преди това - един последен танц", каза Костадинов.