От Милан предлагат Леао на европейски грандове, но никой не е проявил интерес

Ръководството на Милан е предложило звездата на тима Рафаел Леао на Арсенал, Манчестър Юнайтед и Барселона, но нито един от големите клубове не е проявил сериозен интерес към подобна сделка, твърдят медии в Италия. Португалецът се замеси в няколко скандала през настоящия сезон, а договорът му е само за още две години и на “Сан Сиро” са взели решение, че именно сега е подходящ момент за раздяла. Футболистът не показва признаци на желание да удължи контракта си и след година цената му би била много по-ниска. Леао има откупна клауза в настоящото си споразумение на стойност 120 милиона евро, но “росонерите” са демонстрирали склонност да се разделят с фланговия нападател за около 80-90 млн. от европейската валута. Въпреки това тези финансови условия са се сторили твърде завишени на всички клубове, с които са проведени срещи.

В момента като доста по-реалистични дестинации за Рафаел Леао са сочени турските грандове Галатасарай и Фенербахче, които в последните години демонстрираха доста сериозна мощ на трансферния пазар, но вероятно няма да бъде лесна задача да бъде убеден самият футболист да премине в южната ни съседка. Саудитска Арабия също би била потенциална възможност, но все още не е ясно дали и азиатската страна би се понравила на крилото.