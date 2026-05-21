Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. От Милан предлагат Леао на европейски грандове, но никой не е проявил интерес

От Милан предлагат Леао на европейски грандове, но никой не е проявил интерес

  • 21 май 2026 | 11:47
  • 653
  • 1
От Милан предлагат Леао на европейски грандове, но никой не е проявил интерес

Ръководството на Милан е предложило звездата на тима Рафаел Леао на Арсенал, Манчестър Юнайтед и Барселона, но нито един от големите клубове не е проявил сериозен интерес към подобна сделка, твърдят медии в Италия. Португалецът се замеси в няколко скандала през настоящия сезон, а договорът му е само за още две години и на “Сан Сиро” са взели решение, че именно сега е подходящ момент за раздяла. Футболистът не показва признаци на желание да удължи контракта си и след година цената му би била много по-ниска. Леао има откупна клауза в настоящото си споразумение на стойност 120 милиона евро, но “росонерите” са демонстрирали склонност да се разделят с фланговия нападател за около 80-90 млн. от европейската валута. Въпреки това тези финансови условия са се сторили твърде завишени на всички клубове, с които са проведени срещи.

Нападател на Милан няма да бъде част от състава на Германия
Нападател на Милан няма да бъде част от състава на Германия

В момента като доста по-реалистични дестинации за Рафаел Леао са сочени турските грандове Галатасарай и Фенербахче, които в последните години демонстрираха доста сериозна мощ на трансферния пазар, но вероятно няма да бъде лесна задача да бъде убеден самият футболист да премине в южната ни съседка. Саудитска Арабия също би била потенциална възможност, но все още не е ясно дали и азиатската страна би се понравила на крилото.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

Принц Уилям отпразнува бурно успеха: Астън Вила до смърт!

  • 21 май 2026 | 11:02
  • 924
  • 0
Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

Селекционерът на Египет обяви разширения състав за Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 10:54
  • 459
  • 0
Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

Компани с изненадващ ход за центъра на защитата

  • 21 май 2026 | 10:27
  • 3279
  • 0
Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

Емилиано Мартинес счупил пръст на загрявката преди финала

  • 21 май 2026 | 10:01
  • 4658
  • 2
Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

Манчестър Юнайтед и Ливърпул с интерес към Бремер

  • 21 май 2026 | 09:42
  • 1387
  • 1
Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

Мануел Баум остава треньор на Аугсбург за постоянно

  • 21 май 2026 | 09:36
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 6258
  • 4
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 3525
  • 2
Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 3342
  • 0
Цветан Соколов е гост в Block Out

Цветан Соколов е гост в Block Out

  • 21 май 2026 | 11:45
  • 417
  • 0
След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 12347
  • 34
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 327070
  • 1141