  Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 17 години

Резултати и голмайстори след 25-ия кръг на Елитната група до 17 години

Първа осмица:

Левски - Септември 2:1
0:1 Александър Сираков (14')
1:1 Денис Милетиев (41')
2:1 Денис Милетиев (45')

Славия - Лудогорец 0:3
0:1 Преслав Стойков (37')
0:2 Преслав Стойков (51')
0:3 Васил Иванов (73')

Черно море - Локомотив (Пд) 0:2
0:1 Антонио Христолов (43')
0:2 Стилян Лазаров (51')

ЦСКА 1948 - Ботев (Пд) 0:2
0:1 Александър Ненков (39')
0:2 Мартин Петков (55')

Втора осмица:

Хебър - Арда 2:1
0:1 Веселин Попов (66')
1:1 Анастас Георгиев (72')
2:1 Анастас Георгиев (73')

ЦСКА - Спартак (Плевен) 2:0
1:0 Георги Стефанов (73')
2:0 Стивън Матеев (83')

Национал - Пирин 2:1
0:1 Иван Стоилов (8')
1:1 Виктор-Крум Танев (65') аг
2:1 Илиян Трайков (85')

Етър - Фратрия 7:1
0:1 Пресиян Димитров (7')
1:1 Виктор Иванов (20')
2:1 Михаил Карашлийски (26')
3:1 Веселин Чамурков (45')
4:1 Виктор Иванов (66')
5:1 Александър Тодоров (68')
6:1 Ивайло Желязков (80')
7:1 Александър Тодоров (86') 

