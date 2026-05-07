Академията на ЦСКА се включи в благотворителна инициатива

Академията на ЦСКА се включи в поредна благотворителна кампания. Играчите от отбора до 17 години заедно със своя треньор Тони Стоичков приготвиха над 1000 сандвича, които бяха дарени на хора в нужда.

Ето какво пишат от ЦСКА:

Доброто има навика да се връща… и да расте.

За втора поредна година момчетата от ЦСКА посетиха храм „Св. Пророк Илия“, за да се включат в една кауза, която носи топлина и надежда. Играчите от отбора на ЦСКА U17, заедно със своя треньор Тони Стоичков, отново подадоха ръка на хората в нужда.

С много старание и сърце те приготвиха над 1000 сандвича за повече от 500 души в нужда. Но зад всяко действие стои нещо по-голямо, желанието да помогнеш, да бъдеш съпричастен, да бъдеш човек.

За нас в Академия ЦСКА е изключително важно децата ни да растат не само като добри футболисти, а като хора с големи сърца. Вярваме, че преди всичко трябва да възпитаваме добри хора, такива, които подават ръка, когато е най-нужно.

Продължаваме да подкрепяме тази кауза и да изграждаме у нашите момчета ценности, които остават за цял живот.

Гордеем се с тях, защото те са бъдещето не само на ЦСКА, но и на едно по-добро общество.

