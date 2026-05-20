Агенти от чужбина ще наблюдават на живо битката между ЦСКА и Локомотив (Пловдив)

Мениджъри от редица държави ще пристигнат за днешния финал за Купата на България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. Реален интерес е деклариран към трима футболисти на армейците, съобщава "Тема Спорт". Става въпрос за полузащитника Джеймс Ето’о, бранителя Лумбард Делова и вратаря Фьодор Лапухов. Както е известно, различни клаузи в договорите на първите двама ги правят апетитна хапка за чужди клубове.

Камерунецът, който е и най-полезният футболист на тима през сезона с 4 гола и 12 асистенции, е с изтичащ договор през лятото. Той премина от Ботев в ЦСКА през септември 2024 година, като подписа за два сезона, а в контракта е залегнала опция за удължаване, но само при съгласие и от двете страни. Така Ето’о спокойно може да напусне клуба като свободен агент, ако се намери клуб, който да го убеди да облече фланелката му.



Делова пък е с договор до края на следващата кампания, но там е залегнала ниска откупна клауза в размер на 900 000 евро. Затова и още от миналото лято националът на Косово е следен под лупа и ухажван от чужди отбори. През пролетта Делова бе изместен от Теодор Иванов и Факундо Родригес в центъра на защитата и дори не е сигурно, че ще вземе участие в днешния финал. Не е малка вероятността той да бъде продаден през лятото.



Сериозен интерес привлича и перспективният вратар Фьодор Лапухов. Националът на Беларус може да донесе сериозна печалба на ЦСКА, след като бе привлечен от Динамо (Минск) преди година и половина за 600 000 евро.

Други футболисти в ЦСКА, които ще бъдат наблюдавани на живо от емисари днес, са Бруно Жордао и Анжело Мартино, а "най-горещото" име в Локомотив е Севи Идриз.

