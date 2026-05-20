На „Васил Левски“ няма усещане за финал

Броени часове преди финала от турнира Купа на България по футбол на националния стадион „Васил Левски“ цари пълно спокойствие, видя репортер на Sportal.bg. Днес съперници за Купата са отборите на Локомотив Пд и ЦСКА. Все още паркингите са пълни, а в офисите на стадиона кипи обичайната делнична глъч. Затворени са и касите, тъй от професионалната лига обявиха, че продажби в деня на мача няма да има. Червените почти светкавично изкупиха пропуските си, а след това получиха и допълнителни в сектор А. Солидна група фенове естествено се очаква и от града на тепетата, ала привържениците на столичани определено ще бъдат повече. На трибуните се очакват повече от 30 000 зрители.

„Вратите на Национален стадион „Васил Левски“ ще бъдат отворени за привърженици в 17:00 часа на 20 май (сряда), срещата започва в 19:00 часа. Билети няма да бъдат продавани на каси на стадион „Васил Левски“ в деня на двубоя. Билетна каса ще работи на стадион „Локомотив“ в Пловдив в деня на мача до 14:30 часа. Билети ще могат да бъдат закупувани онлайн и в деня на мача“, припомниха от Българската професионална футболна лига. Двата тима се срещнаха на финал през 2020 година, когато смърфовете се наложиха след изпълнение на наказателни удари.