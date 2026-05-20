Легенда на Спартак (Варна) празнува рожден ден днес

Дългогодишният вратар и капитан на Спартак (Варна) Красимир Зафиров днес празнува своя 76-и рожден ден. Роден в Бяла, варненско, Зафиров е най-добрият вратар в историята на “соколите”. През годините негова запазена марка са отличният рефлекс и лидерските качества. През 70-те и 80-те години той е един от най-изявените вратари в страната.

За варненци е рекордьор с 461 изиграни срещи във всички турнири. Защитавал е още цветовете на Велбъжд, Шумен и Черно море. В рамките на своята 20-годишна спортна кариера заема второ място след вратаря на Марек Стоян Стоянов във вечната ранглиста по брой изиграни мачове в професионалния футбол сред вратарите.

Въпреки примамливите предложения, не облича екипа на столичен отбор, но това не му пречи да спечели редица отличия със Спартак. Обявен е за Футболист №1 на Варна за 1973 година, носител е на купата от първия международен футболен турнир „Варненско лято“, финалист за Купата на страната през 1983 година и бронзов медалист със „соколите“ през 1984 година. През същата година достига 1/8-финал в турнира за КНК срещу Манчестър Юнайтед. Два пъти печели приза за най-добър вратар в първенството на „А“ група.

Включен е в разширения състав на националния отбор за световните първенства през 1974 и 1986 година, но не попада в окончателните групи поради тогавашни конюнктурни съображения. С националния отбор става Балкански шампион през 1976 година, а през 1974 година е световен студентски вицешампион в Корсика с отбора на Академик София.

След края на състезателната си кариера се посвещава на треньорството. През годините е водил Спартак (Варна) и Антибиотик (Разград). Повече от две десетилетия, включително и понастоящем, е треньор на четвъртодивизионния Черноморец Бяла. През 2021 година излиза неговата биографична книга „Футболът не е само спорт, футболът е моят живот“.

За своя спортен път големият вратар споделя:

„Животът ми премина бързо и неусетно в спорта през годините. Избрах футбола за своя професия. Много амбиция, труд и желание стоят зад всяко постижение. Това е призванието на всеки, който се е отдал на любимия спорт“.

