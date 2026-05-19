Белгийски гранд иска да отмъкне Джеймс Ето'о

Джеймс Ето'о безспорно е най-добрият играч на ЦСКА през този сезон и кандидатите за него се роят с всеки изминал ден. Както е известно, до този момент той не е подновил с „червените“ и това го прави още по-апетитна хапка. Вчера стана ясно, че сериозен интерес към него проявява един от грандовете на Белгия — Гент. Новината съобщи журналистът Сайден Ромеро в платформата X. Той се смята за добре запознат с намеренията на клубовете в Нидерландия и Белгия.

„Индианците“ гледали доста сериозно на възможността да привлекат звездата на „армейците“, защото им предстои да градят нов отбор. Те обаче ще наддават за подписа му с клубове от Нидерландия и Чехия.

Два кръга преди края на сезона в белгийското първенство Гент заема шестото място с 28 точки, а с толкова е и петият Мехелен. Андерлехт е на четвърта позиция с 30 точки. А между тези отбори ще се води битката за последната директна квота за Европа. Тимът, който завърши пети, ще трябва да мине през бараж.

Досега Джеймс бе спряган за Цървена звезда, както и за други грандове от Балканите.