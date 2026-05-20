ФК Балкан с апел към съгражданите си за подкрепа

  • 20 май 2026 | 07:46
Балкан (Ботевград) приема Пирин (Гоце Делчев) на 23 май, събота от 18:00 часа на стадион „Христо Ботев“. Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Ръководството на ФК Балкан призовава ботевградската общественост да подкрепи отбора в предстоящия домакински двубой, пише в клубния сайт. Ситуацията в класирането на Югозападната Трета лига остава изключително заплетена. Само две точки делят Балкан от петото място, а шест точки – от зоната на изпадащите, където в момента се намира съставът на Пирин (Гоце Делчев). Развитието на първенството показва, че при две загуби в оставащите мачове, Балкан може да се озове сред изпадащите отбори. При спечелени шест точки обаче ботевградчани имат реален шанс да завършат сезона в горната половина на таблицата – нещо, което би отговаряло на цялостното представяне на отбора в първенството.

Първата среща между двата отбора през есента в Гоце Делчев завърши 0:0 при много тежки атмосферни условия и проливен дъжд. Тогава Балкан имаше претенции към съдийството, след като отказалият се от съдийството Димитър Буров отмени редовен гол на ботевградския тим.

С оглед важността на предстоящия двубой президентът на клуба Иван Редовски отправя призив към обществеността и спортните клубове в града да подкрепят отбора в решителния момент.

„Този мач ще покаже колко Ботевград заслужава да има отбор в Югозападната Трета лига. Дойде време всички заедно – общественост, спортни клубове и хората, които обичат Балкан – да се обединим и да помогнем на отбора да спечели този мач“, заяви Редовски пред клубния сайт.

Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 17 години

Световна музикална звезда ще открие финала за Купата

Резултати и голмайстори след 27-ия кръг на Елитната група до 16 години

Шефът на Спартак (Варна): Стигнахме твърде далеч, за да се предадем накрая

Феновете на Локомотив (Пд) приближават заветната цел за финала

Смениха часа на Славия - Монтана

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Време е да бъде определен новия крал на Лига Европа

Арсенал е шампион! Ман Сити капитулира в битката за титлата срещу Борнемут

Безобразни грешки оставиха Тотнъм близо до чертата мач преди края, а Челси мечтае за Европа

Лудогорец се насочва към испански специалист

Саутхамптън изхвърлен от плейофите на Чемпиъншип заради „шпионски скандал", Мидълзбро ще играе на финала

