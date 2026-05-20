ФК Балкан с апел към съгражданите си за подкрепа

Балкан (Ботевград) приема Пирин (Гоце Делчев) на 23 май, събота от 18:00 часа на стадион „Христо Ботев“. Срещата е от 33-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Ръководството на ФК Балкан призовава ботевградската общественост да подкрепи отбора в предстоящия домакински двубой, пише в клубния сайт. Ситуацията в класирането на Югозападната Трета лига остава изключително заплетена. Само две точки делят Балкан от петото място, а шест точки – от зоната на изпадащите, където в момента се намира съставът на Пирин (Гоце Делчев). Развитието на първенството показва, че при две загуби в оставащите мачове, Балкан може да се озове сред изпадащите отбори. При спечелени шест точки обаче ботевградчани имат реален шанс да завършат сезона в горната половина на таблицата – нещо, което би отговаряло на цялостното представяне на отбора в първенството.

Първата среща между двата отбора през есента в Гоце Делчев завърши 0:0 при много тежки атмосферни условия и проливен дъжд. Тогава Балкан имаше претенции към съдийството, след като отказалият се от съдийството Димитър Буров отмени редовен гол на ботевградския тим.

С оглед важността на предстоящия двубой президентът на клуба Иван Редовски отправя призив към обществеността и спортните клубове в града да подкрепят отбора в решителния момент.

„Този мач ще покаже колко Ботевград заслужава да има отбор в Югозападната Трета лига. Дойде време всички заедно – общественост, спортни клубове и хората, които обичат Балкан – да се обединим и да помогнем на отбора да спечели този мач“, заяви Редовски пред клубния сайт.