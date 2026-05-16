Шест гола за хикс в Ихтиман

3:3 приключиха в Ихтиман, местния Ботев и Балкан (Ботевград). Срещата е от 32-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ двубой, в който съдията свири по една дузпа за съперниците. Антон Бакалов даде преднина на домакините в 17-ата минута. Десетина по-късно, Калоян Бонев изравни. Стефан Велев изведе ихтиманския тим напред с гол от дузпа, отсъдена за игра с ръка в 56-ата минута. По същата причина в 79-ата, рефера посочи бялата точка и пред отсрещната врата, а Владимир Семерджиев направи 2:2. Кулминацията настъпи в последните секунди на двубоя. Димитър Панталеев вкара за Ботев, но Мартин Пасалидис бързо фиксира хикса.