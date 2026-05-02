Дубълът на Левски и Балкан завършиха наравно

1:1 приключиха Левски II (София) и гостуващия му Балкан (Ботевград). Срещата е от 30-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана интригуващ и динамичен двубой, с доста голови положения пред вратите.

Домакините взеха инициативата от самото начало. Повече атакуваха и усилията им се възнаградиха в 15-ата минута. Тогава Мартин Борисов получи топката с гръб вратата в наказателното поле, завъртя се и стреля за 1:0. Постепенно след гола, с всяка изминала минута, играта се пренесе в половината на левскарите. Съперникът им създаде положения, но ги пропиля. Така започна и втората част. Павел Петков фиксира хикса в 56-ата минута, когато Стоян Лазаров от „сините“ не успя да избие с глава топката, тя го прехвърли и ботевградския капитан изравни. В оставащото време до края имаше критични моменти и пред двете врати, но друг гол не падна.