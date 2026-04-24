Балкан победи Септември (Симитли)

Балкан (Ботевград) се наложи с 1:0 над гостуващия му Септември (Симитли). Срещата е от 29-ия кръг на Югозападната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед събитията на терена. Те можеха да бият и по-изразително. Калоян Бонев вкара с глава единственото попадение след центриране от дясно през първото полувреме. След почивката, влезлия като резерва Георги Тафраджиев, капитана Павел Петков и друга резерва Цветомир Златев пропуснаха от чисти позиции за Балкан. Даниел Топузов от гостите отправи два опасни удара.