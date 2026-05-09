ЦСКА III срази Балкан

ЦСКА III (София) победи Балкан с 4:1 в Ботевград. Срещата е от 31-ия кръг на Югозападната Трета лига. Стана двуостър мач. Съперниците създадоха доста положения за гол. Калоян Бонев даде преднина на домакините след центриране от фаул на Павел Петков в 21-ата минута. В 29-ата обаче Емил Найденов заличи пасива на армейците. Ботевградчани имаха достатъчно шансове да изравнят. „Червените“ пък се възползваха от своите положения. Борислав Бенов на два пъти разтресе мрежата на Балкан през второто полувреме.