Разследват анти-Милан транспаранти на празненството на Интер

  • 18 май 2026 | 20:56
Провокациите, показани по време на празненствата за титлата на Интер, може да излязат скъпо на Маркюс Тюрам. Прокуратурата на Италианската футболна федерация (FIGC) е започнала дисциплинарно производство срещу нападателя на шампионите заради два спорни транспаранта, показани по време на празненството в открития автобус на отбора, пише “Гадзета дело спорт”.

Става въпрос за две послания, насочени към съперника Милан. На един от транспарантите се виждаше изображение на плъх на фон с цветовете на клуба.

Поведението на Тюрам се разглежда като отговор на провокациите на играчите на Милан по време на празнуването на тяхната титла през 2022 г. Тогава Майк Менян, Тео Ернандес, Сандро Тонали и Раде Крунич бяха главни действащи лица в скандирания и показване на подобни транспаранти.

Припомняме, че в този епизод всички замесени играчи бяха санкционирани с глоба за нарушаване на член 4, параграф 1 от Кодекса за спортно правосъдие. Самият Милан също беше наказан за обективна отговорност с глоба от 12 хиляди евро.

