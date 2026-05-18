Разследват анти-Милан транспаранти на празненството на Интер

Провокациите, показани по време на празненствата за титлата на Интер, може да излязат скъпо на Маркюс Тюрам. Прокуратурата на Италианската футболна федерация (FIGC) е започнала дисциплинарно производство срещу нападателя на шампионите заради два спорни транспаранта, показани по време на празненството в открития автобус на отбора, пише “Гадзета дело спорт”.

Става въпрос за две послания, насочени към съперника Милан. На един от транспарантите се виждаше изображение на плъх на фон с цветовете на клуба.

Vai dar polêmica: na comemoração do scudetto da Inter, Thuram, que chegou a negociar com o Milan antes de fechar com os nerazzurri, levantou uma faixa rossonera com um rato desenhado. pic.twitter.com/iVwXGHUnMg — Calciopédia (@calciopedia) May 17, 2026

Поведението на Тюрам се разглежда като отговор на провокациите на играчите на Милан по време на празнуването на тяхната титла през 2022 г. Тогава Майк Менян, Тео Ернандес, Сандро Тонали и Раде Крунич бяха главни действащи лица в скандирания и показване на подобни транспаранти.

Thuram ini beneran mendalami Inter ya, banner yang dipegang Thuram adalah balasan banter pemain Milan satu dekade silam 😅pic.twitter.com/HFYHKEiuXy — FN (@FansNerazzurri) May 18, 2026

Припомняме, че в този епизод всички замесени играчи бяха санкционирани с глоба за нарушаване на член 4, параграф 1 от Кодекса за спортно правосъдие. Самият Милан също беше наказан за обективна отговорност с глоба от 12 хиляди евро.