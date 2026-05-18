Празненствата на Интер продължиха и отвъд стадиона, Милано се превърна във футболен карнавал

Интер отпразнува подобаващо триумфа си в Италия този сезон.

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

"Нерадзурите" имаха ангажимент в Серия вчера и след като направиха равенство 1:1 срещу Верона, настъпи официална част по награждаването с шампионската титла на стадион "Джузепе Меаца".

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Това се случи само няколко дни след триумфа за Купата на Италия миналата седмица срещу Лацио и така "нерадзурите" ознаменуваха първия си подобен златен дубъл от 2010 г. насам.

📸🎉🎉🖤💙😍🇮🇹🔝

QUE HERMOSO ES SER DEL INTERNAZIONALE DI MILANO



MILANO SIAMO NOI

MILANO É NERAZZURRA

I CAMPIONI D'ITALIA

🖤💙🖤💙🖤💙🖤💙🖤💙🖤💙🖤💙🖤🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹🇮🇹 pic.twitter.com/FQKsKGX0xr — Juan Inter (@WorldInterFC) May 17, 2026

Логично, имаше големи празненства след края на официалната програма от турнирния ден в предпоследния 37-и кръг на Серия А, а улиците и площадите на Милано се превърнаха в истински футболен карнавал на "черно-синьо" море, с много песни, факли и димки, продължил до късните часове на вечерта.

Празненствата в Северна Италия бяха съпроводени с официално шествие на главните действащи лица, спечелили двата трофея.

Футболистите, заедно със старши треньора Кристиан Киву се качиха в отворен автобус и минаха през различни точки от града.

По време на този поход играчите, изковали двата значими успеха, които оставиха Интер без конкуренция този сезон, носиха специални тениски, изработени за повода.

POV: stai festeggiando con Barella 😎🎉 pic.twitter.com/3IV0nGhO6Z — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 17, 2026

Те бяха дублика на официалните екипи, с които играеха по стадионите през последната година, но и имаха известно изменение на гърба.

Ormai la sapete a memoria! 🎶✨ pic.twitter.com/QHitjl5t3z — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 17, 2026

Там вместо да бъдат написани имената и номерата на отделните състезатели, присъстваше един и същ детайл на всички фланелки.

Всички футболисти имаха номер 26, идващ от сезон 2025/2026, в който бяха завоювани, както Скудетото, така и Купата на Италия.

По този повод, вместо имената бе изписано на латиница "Дубъл" заради двата трофея.

Всичко това стартира около 19:00 часа местно време непосредствено след края на тържествата на "Сан Сиро", когато все още бе светло и слънчево, а празникът в града завърши по тъмно, когато и бе приготвена специална заря на "Пиаца дел Дуомо".

СНИМКИ: Inter// Twitter