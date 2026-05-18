Празненствата на Интер продължиха и отвъд стадиона, Милано се превърна във футболен карнавал

Интер отпразнува подобаващо триумфа си в Италия този сезон.
Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим
"Нерадзурите" имаха ангажимент в Серия вчера и след като направиха равенство 1:1 срещу Верона, настъпи официална част по награждаването с шампионската титла на стадион "Джузепе Меаца".
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл
Това се случи само няколко дни след триумфа за Купата на Италия миналата седмица срещу Лацио и така "нерадзурите" ознаменуваха първия си подобен златен дубъл от 2010 г. насам.
Логично, имаше големи празненства след края на официалната програма от турнирния ден в предпоследния 37-и кръг на Серия А, а улиците и площадите на Милано се превърнаха в истински футболен карнавал на "черно-синьо" море, с много песни, факли и димки, продължил до късните часове на вечерта.
Празненствата в Северна Италия бяха съпроводени с официално шествие на главните действащи лица, спечелили двата трофея.
Футболистите, заедно със старши треньора Кристиан Киву се качиха в отворен автобус и минаха през различни точки от града.
По време на този поход играчите, изковали двата значими успеха, които оставиха Интер без конкуренция този сезон, носиха специални тениски, изработени за повода.
Те бяха дублика на официалните екипи, с които играеха по стадионите през последната година, но и имаха известно изменение на гърба.
Там вместо да бъдат написани имената и номерата на отделните състезатели, присъстваше един и същ детайл на всички фланелки.
Всички футболисти имаха номер 26, идващ от сезон 2025/2026, в който бяха завоювани, както Скудетото, така и Купата на Италия.
По този повод, вместо имената бе изписано на латиница "Дубъл" заради двата трофея.
Всичко това стартира около 19:00 часа местно време непосредствено след края на тържествата на "Сан Сиро", когато все още бе светло и слънчево, а празникът в града завърши по тъмно, когато и бе приготвена специална заря на "Пиаца дел Дуомо".
СНИМКИ: Inter// Twitter