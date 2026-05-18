Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Празненствата на Интер продължиха и отвъд стадиона, Милано се превърна във футболен карнавал

Празненствата на Интер продължиха и отвъд стадиона, Милано се превърна във футболен карнавал

  • 18 май 2026 | 08:12
  • 479
  • 0

Интер отпразнува подобаващо триумфа си в Италия този сезон.

Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим
Интер отпразнува дубъла, изпрати куп напускащи и направи подарък на изпаднал тим

"Нерадзурите" имаха ангажимент в Серия вчера и след като направиха равенство 1:1 срещу Верона, настъпи официална част по награждаването с шампионската титла на стадион "Джузепе Меаца".

Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл
Няма по-добър от Интер на Ботуша! "Нерадзурите" грабнаха мечтания дубъл

Това се случи само няколко дни след триумфа за Купата на Италия миналата седмица срещу Лацио и така "нерадзурите" ознаменуваха първия си подобен златен дубъл от 2010 г. насам.

Логично, имаше големи празненства след края на официалната програма от турнирния ден в предпоследния 37-и кръг на Серия А, а улиците и площадите на Милано се превърнаха в истински футболен карнавал на "черно-синьо" море, с много песни, факли и димки, продължил до късните часове на вечерта.

Празненствата в Северна Италия бяха съпроводени с официално шествие на главните действащи лица, спечелили двата трофея.

Футболистите, заедно със старши треньора Кристиан Киву се качиха в отворен автобус и минаха през различни точки от града.

По време на този поход играчите, изковали двата значими успеха, които оставиха Интер без конкуренция този сезон, носиха специални тениски, изработени за повода.

Те бяха дублика на официалните екипи, с които играеха по стадионите през последната година, но и имаха известно изменение на гърба.

Там вместо да бъдат написани имената и номерата на отделните състезатели, присъстваше един и същ детайл на всички фланелки.

Всички футболисти имаха номер 26, идващ от сезон 2025/2026, в който бяха завоювани, както Скудетото, така и Купата на Италия.

По този повод, вместо имената бе изписано на латиница "Дубъл" заради двата трофея.

Всичко това стартира около 19:00 часа местно време непосредствено след края на тържествата на "Сан Сиро", когато все още бе светло и слънчево, а празникът в града завърши по тъмно, когато и бе приготвена специална заря на "Пиаца дел Дуомо".

СНИМКИ: Inter// Twitter

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луис Енрике: Това е най-лошият мач, който съм виждал тукЛуис Енрике:

Луис Енрике: Това е най-лошият мач, който съм виждал тукЛуис Енрике:

  • 18 май 2026 | 05:52
  • 2356
  • 1
Левандовски на раздяла:

Левандовски на раздяла:

  • 18 май 2026 | 05:54
  • 2073
  • 1
Арбелоа: Разстройва ме, че не можах да помогна на играчите да спечелят трофей

Арбелоа: Разстройва ме, че не можах да помогна на играчите да спечелят трофей

  • 18 май 2026 | 04:47
  • 2100
  • 0
Флик: Беше трудно, но искахме да спечелим

Флик: Беше трудно, но искахме да спечелим

  • 18 май 2026 | 04:28
  • 3421
  • 1
ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 01:39
  • 6730
  • 1
Алавес почти се спаси след победа срещу последния

Алавес почти се спаси след победа срещу последния

  • 18 май 2026 | 00:47
  • 961
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

Барселона постави рекорд на “Камп Ноу” при изпращането на Левандовски

  • 18 май 2026 | 00:10
  • 33528
  • 120
Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

Комбинация между Мбапе и Винисиус накара Реал поне за малко да забрави за проблемите

  • 17 май 2026 | 21:56
  • 25522
  • 186
Нажежено до червено под Аязмото

Нажежено до червено под Аязмото

  • 18 май 2026 | 07:29
  • 1310
  • 0
Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

Всичко или нищо за Спартак (Варна) в Монтана

  • 18 май 2026 | 06:47
  • 1101
  • 0
Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

Добруджа няма да право да сгреши срещу Ботев (Враца)

  • 18 май 2026 | 07:05
  • 1178
  • 0
ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

ПСЖ приключи сезона във Франция със загуба в Лига 1, големият финал остава за Шампионската лига

  • 18 май 2026 | 01:39
  • 6730
  • 1