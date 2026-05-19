Рилски спортист приема Ботев (Ихтиман) по-рано заради награждаването

Последната домакинска среща на шампиона Рилски спортист (Самоков) за сезон 2025/26 в Югозападната Трета лига ще започне по-рано от първоначално обявената програма.

Двубоят от 33-ия кръг на шампионата срещу Ботев (Ихтиман) стартира в 16:00 часа вместо в 18 в събота, 23 май. Причината за това е награждаването с шампионската купа и златните медали и празненствата на стадион „Искър“, които са предвидени след края на сблъсъка.

Ръководството на ФК Рилски спортист 2011 (Самоков) иска да покани всички жители на града и фенове на футбола да видят своите шампиони и да се включат в празника по случай завръщането на професионалния футбол в Самоков след 16-годишно прекъсване.